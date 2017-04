Le jour du seigneur : La prière fervente est efficace

Il y a des années, un jeune garçon fit une chute et s’écorcha le genou. Cela semblait sans gravité, mais au lieu de se guérir, le genou devint de plus en plus douloureux et se mit à enfler. Le docteur appelé en consultation ne fut pas rassurant : "J’ai peur qu’on soit obligé de lui couper la jambe." Et la fièvre qui montait toujours semblait donner raison à ce triste diagnostic.



Dieu agit toujours pour notre bien.



C’est alors que la famille du jeune malade décida de se tourner vers Dieu. Père, mère et frères s’associèrent dans de ferventes prières et supplièrent Dieu de sauver l’enfant malade.



Le lendemain matin, le docteur fut stupéfait en constatant que l’enflure disparaissait et que le malade dormait normalement. Trois semaines plus tard, le jeune garçon pouvait marcher de nouveau, Dieu l’avait guéri. Ce jeune garçon s’appelait David Dwight Eisenhower. Il devint le 34ème président des Etats Unis le 4 novembre 1952.



L'Évangile nous dit : "Demandez et vous recevrez." De nombreuses personnes peuvent apporter des preuves de la vérité de ces paroles. Dieu répond toujours, même s’il nous semble que non, et surtout lorsqu'il n’exauce pas notre prière comme nous le souhaitons.



Dieu agit toujours pour notre bien, mais nous ne savons pas toujours ce qui est notre bien. Nous devons lui faire confiance le prier avec persévérance et avec la certitude qu’il répondra. Il nous réserve le meilleur. Sa volonté est bonne agréable et parfaite.



Une prière pour aujourd'hui



Merci Seigneur. Que ma foi grandisse toujours plus avec toi ! Donne-moi aujourd'hui de la mettre à l'œuvre afin que je puisse voir ta gloire et ta fidélité. Amen !



