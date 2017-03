Le jour du seigneur : La plénitude de la présence de Dieu

Que désirez-vous du Seigneur aujourd’hui ? L’Écriture nous dit que Jésus est venu pour que vous ayez la vie, et que vous l’ayez en abondance, ou pleinement. Tout ce dont vous avez besoin, spirituellement, physiquement et émotionnellement, vous le trouverez dans la présence du Dieu Tout-puissant. Il désire vous montrer le chemin de la vie et déverser son abondance et sa grâce sur vous.



Par votre adoration, vous expérimenterez sa plénitude et vivrez en vainqueur tous les jours de votre vie !

La Bible affirme aussi que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Une version dit qu’il "siège sur son trône au milieu des louanges d’Israël". En d’autres termes, lorsque vous louez Dieu, vous l’invitez à être le Seigneur de chaque domaine de votre vie. Vous lui permettez ainsi d’exercer toute son autorité et vous ouvrez la porte à sa plénitude de paix, de joie, d’amour et de tout ce qu’il a à vous offrir !



Vous pouvez louer Dieu n’importe quand et n’importe où. Il vous suffit simplement d’ouvrir votre cœur et de proclamer sa grandeur et ses merveilles !



Alors que votre louange monte vers lui, sa bénédiction descend sur vous. Rappelez-vous que la louange précède la victoire. Par votre adoration, vous expérimenterez sa plénitude et vivrez en vainqueur tous les jours de votre vie !



Une prière pour aujourd’hui



Père céleste, je viens devant toi pour te donner tout ce que je suis. Je te bénis et te loue pour ta fidélité. Merci parce que tu me remplis de ta paix, de ta joie et de ta victoire pendant que je t’adore. Au nom de Jésus. Amen.



