Le jour du seigneur : Impossible n'est pas divin !

C'est en 1998 que Fabien, un ami qui était pasteur à cette époque, m'a appelé en me disant : "Eric, nous n'avons pas de sites pour les chrétiens. Je pense que tu devrais en faire un."



Je lui ai répondu que je n'y connaissais rien. Sa réponse fut la suivante : "Mais si Eric, tu es le seul que je connaisse qui dispose d'un site d'église. Tu t'y connais mieux que n'importe qui." Il ajouta qu'il connaissait une chrétienne qui vivait en Suisse et qui serait en mesure de m'aider. Surprise au premier abord, cette femme a décidé suite à des temps de prière de soutenir mon projet. Le travail accompli par cette femme a été formidable.



C'est dans ce contexte que j'arrivai à une rencontre nationale des associations évangéliques en région parisienne. Tout excité de ma nouvelle découverte et du potentiel de l'Internet, je me rendis à un premier stand où un responsable d'un important ministère français m'affirma : "Ça ne marchera pas en France." À un autre stand, quelqu'un me dit : "Internet ne sert à rien et n'a aucun avenir." Un troisième m'interpella ainsi : "Il n'y a pas d'argent pour lancer des projets en France." Pas un seul responsable d'oeuvre ne m'encouragea. Pas un seul ne m'exhorta : "Dieu peut t'aider." Pas un seul ne me cita un verset de la Bible pour que j'aille de l'avant...



J'avais heurté le mur de notre mentalité française et j'avais entendu l'une de ces phrases que l'on entend trop souvent : "Ce n'est pas possible." Pourtant, impossible n'est pas divin !



Nous avons nos impossibilités, nos handicaps, notre passé, nos blessures, nos erreurs… mais si Dieu dit que c'est possible, alors c'est possible !



Un encouragement pour aujourd'hui



Que voyez-vous pour votre avenir ? Croyez-vous qu'il soit extraordinaire, selon les promesses de Dieu ? Je déclare que c'est possible ! Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu !



