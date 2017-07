Le jour du seigneur : Expérimentez le pardon qui libère

Il m’est arrivé d’observer avec attention mes petits enfants jouer avec une voiture dite "télécommandée". Ils appuient sur un bouton, le véhicule avance, ils appuient sur un autre bouton le véhicule recule. La voiture va à droite ou à gauche au grès de leurs caprices. Ils prennent même un réel plaisir à envoyer la voiture jouet, sur les pieds de papi !



Alors, à leur insu, je m’amuse à déconnecter le mécanisme de téléguidage et les voilà bien incapables de faire avancer ou reculer la voiture. Tout leur acharnement à appuyer sur les boutons n’y change rien, ils n’ont plus accès au mécanisme interne, le lien de subordination est rompu et la voiture n’est plus soumise à leurs caprices.



L’apôtre Paul nous invite à ne pas donner un accès au diable. Quelle est la porte qui donne un accès au diable. La porte qui lui donne un accès est le péché. Certains pourraient imaginer que l’apôtre nous demande de ne jamais pécher pour ne pas donner accès au diable. Or nous savons que nous péchons. Le seul moyen de fermer cette porte au diable, lorsque nous péchons, c’est de nous repentir et de recevoir le pardon de Dieu.



Le péché ouvre la porte mais le pardon divin, la referme. Lorsque nous péchons, d’une manière ou d’une autre, le seul moyen d’échapper à la culpabilité et par là même à l’action de l’ennemi, c’est de recevoir le pardon divin. Sans le pardon divin, nous permettons au diable d’avoir un accès dans nos vies.



Pour Jésus, cela était clair, le diable n’avait aucun accès sur sa vie. Le diable ne trouvait aucun moyen de manipuler Jésus, car notre Seigneur était libre de tout péché, de toute rancune, de tout mensonge. C’est ce qu’il dit : "Le prince du monde vient. Il n’a rien en moi." Jean 14.30



Une action pour ce jour



Voulez-vous échapper à la moindre prise du diable sur votre vie ? Déconnectez le moyen par lequel il peut avoir prise, en confessant vos péchés et en recevant le pardon libérateur. Confessez vos péchés à Dieu, et toutes les connexions de l’ennemi seront rompues. Vous serez de ceux qui peuvent dire avec l’apôtre Jean : "Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom… vous avez vaincu le malin." 1 Jean 2.12/14



