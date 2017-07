Le jour du seigneur : En attendant que se réalise la promesse...

Que se passe-t-il une fois que Dieu vous a fait une promesse ? L’accomplit-il toujours immédiatement ? Si vous êtes comme moi, il vous est probablement arrivé de devoir patienter. Ce temps d’attente est ce que j’appelle l’"entre-deux".



Veillons à ne pas nous lasser pendant l’attente.



La promesse de Dieu à Abraham a mis vingt ans à s’accomplir. Arrivant à un âge avancé, Abraham demanda à Dieu de leur donner un héritier, car Sara et lui ne pouvaient pas avoir d’enfants. "Il [Dieu] le mena dehors et lui dit : Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta : Telle sera ta descendance" Genèse 15.5.



La Bible nous dit qu’Abraham eut confiance en l’Éternel. Il crut de tout son cœur à cette promesse. Pour bien comprendre ce que son attitude avait de remarquable, il faut connaître le contexte. À l’époque de la promesse, Abraham avait quatre-vingts ans et Sara soixante-dix. Et bien qu’il fût totalement impensable d’avoir un enfant à cet âge, Abraham crut à la Parole que Dieu lui avait annoncée.



Le jour où Dieu lui fit cette promesse fut certainement une date mémorable pour Abraham, comme le fut aussi celui de la naissance d’Isaac. Mais qu’en est-il de la période entre les deux – les vingt années d’attente ?



Comme Abraham et Sara, nous passons beaucoup de temps dans l’entre-deux, qui est une période riche en événements importants. C’est le temps de la mise à l’épreuve, de la maturation et de l’apprentissage de la confiance.



Veillons à ne pas nous lasser pendant l’attente. Abraham et Sarah finirent par se décourager et se laissèrent dévier de la promesse. Fatiguée d’attendre, Sara proposa à Abraham d’avoir un enfant avec Agar, sa servante, puisque l’Éternel l’avait empêchée d’enfanter. Elle pensait que son idée aiderait à la réalisation du plan de Dieu et Abraham l’écouta et suivit sa suggestion.



Mais quand Agar fut enceinte, Sara et elle éprouvèrent du mépris l’une pour l’autre. Sara fit retomber la faute sur Abraham et au lieu du miracle attendu, ce fut un énorme gâchis. Agar donna naissance à Ismaël, qui n’était pas un enfant de l’alliance et dont la vie fut marquée par la violence.



Deux façons de vivre se présentent à nous :



- selon la foi (Isaac) : Dieu vous fait une promesse, vous restez confiant et attendez sa réalisation.

- selon la chair (Ismaël) : vous entendez ce que Dieu vous dit, vous vous lassez d’attendre et décidez de prendre les choses en main.



Malheureusement, beaucoup d’entre nous créent leurs propres "Ismaël". Peut-être êtes-vous confronté à une situation délicate en ce moment même pour avoir essayé de forcer les choses au lieu d’attendre le temps de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que rien n’est perdu. La grâce de Dieu peut changer cette situation en bien.



Une décision pour aujourd'hui



Prenez la décision de tenir bon pendant l’entre-deux, quel qu’il soit, et de garder foi en Dieu. Vous allez devoir remonter vos manches spirituelles, vous préparer à mener le bon combat de la foi et déclarer : "Je ne vais pas revenir en arrière. Je vais tenir bon et être ce que Dieu veut que je sois. Je suis décidé à faire ce qu’il me demande et j’aurai ce qu’il veut me donner… peu importe le temps qu’il faudra !"



