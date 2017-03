Le jour du seigneur : Dieu va achever ce qu'il a commencé en vous

Vous connaissez probablement ce proverbe : “Il y a un commencement à tout.” Mais connaissez-vous cette expression, que l'on attribue à Pythagore : “Le commencement est la moitié de tout” ? Autrement dit, une fois que vous avez commencé quelque chose, vous avez déjà accompli la moitié du chemin jusqu'à l'accomplissement.



Une fois que vous avez commencé quelque chose, vous avez déjà accompli la moitié du chemin jusqu'à l'accomplissement.Dieu a aussi commencé une oeuvre dans votre vie, comme il en a commencé une dans la mienne. C’est déjà une chose pour laquelle je lui suis très reconnaissant. C’est un commencement ! J’en suis persuadé.



“J’en suis persuadé”, cela signifie que j’ai foi en lui. Je crois de tout coeur que cette oeuvre est bonne. Ce qu’il a commencé en vous et en moi est bon, et même très bon. Quand Dieu a créé le monde, il vit que cela était bon. Genèse 1.31



Quand il a fait de vous une nouvelle création, il a vu que cela était bon et même très bon.



Il rendra son oeuvre parfaite pour le jour de Christ. Ne vous en faites pas si vous n’êtes pas encore parfait(e). Rassurez-vous, moi aussi je suis loin d'être parfait. J’ai beaucoup de défauts. Demandez à ma femme, mes enfants, mes collaborateurs,...



J’ai même une liste de toutes mes faiblesses et si je vous la montrais, vous ne voudriez peut-être plus me lire. Mais le Saint-Esprit travaille dans ma vie jour après jour pour me faire ressembler à Jésus. Et il travaillera dans la vôtre aussi, si vous le lui permettez !



Une prière pour aujourd'hui



Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Ce que tu as commencé à faire n’est pas terminé ! Quand je serai au ciel, au jour de Christ, alors je serai parfait(e) ! D'ici là, je veux continuer à te faire confiance et à te laisser achever ton œuvre en moi.



