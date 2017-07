Le jour du seigneur : Dieu pourvoira à vos besoins

Vous devez prendre la décision de regarder uniquement à Dieu pour votre subsistance. Dites-lui que vous vous attendrez à lui seul pour pourvoir à vos besoins et que vous ne chercherez pas ailleurs.

Quand Dieu ferme un canal, il peut en ouvrir un autre.



Il est important de ne pas confondre le canal avec la source. Dieu utilisera peut-être votre salaire comme canal pour pourvoir à vos besoins, mais votre employeur n’est que le moyen de la provision divine – et Dieu peut en choisir un autre dès qu’il le souhaite.



Quand vous commencez à chercher ailleurs la réponse à vos besoins, que vous confondez le canal avec la source, un signal d’alarme clair s’allume aussitôt. Il s’appelle l’inquiétude.



Supposons que vous considérez votre travail comme la source au lieu du canal. Vous risquez de vous faire du souci et de penser : "Et si je perds mon emploi ?" Sachez que même si ce canal se ferme, la source à laquelle vous vous approvisionnez continue à couler pour vous. Quand Dieu ferme un canal, il peut en ouvrir un autre.



Une fois que vous avez défini votre besoin, vous devez laisser à Dieu le choix du canal par lequel il y pourvoira. Il sera peut-être différent de celui vous auriez opté ; en fait, Dieu peut délibérément en choisir un autre pour vous apprendre à attendre de lui la réponse à tous vos besoins.



En près de quarante ans de vie chrétienne, j’ai appris qu’il était excitant de laisser simplement Dieu être Dieu. Il est passionnant de le voir répondre à un besoin d’une manière que vous n’auriez jamais crue possible ou à laquelle vous n’auriez jamais pensé par vous-même.



Dieu seul est celui qui pourvoit à vos besoins.



Une prière pour aujourd’hui



Seigneur, je crois que tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins quels qu’ils soient. Je choisis de te faire entièrement confiance et de marcher par la foi sans douter. Amen.



