Le jour du seigneur : Dieu ne vous laisse pas tomber

Dieu ne vous laisse pas tomber, même si vous êtes à l’origine du problème.



Le péché a des conséquences. Le prophète Nathan vint auprès de David avec cette parole de l’Éternel : David avait péché et sa famille en subirait les conséquences.



Le péché n’affecte pas seulement le pécheur !

Mais aussitôt après nous lisons cette affirmation : "L’Éternel a passé sur ton péché." Dieu avait déjà pardonné à David !



La plupart d’entre nous – si ce cas se produisait dans notre famille – ne pourrions jamais pardonner pareil péché par nos propres forces.



Dans certaines situations, il faut l’amour surnaturel de Dieu pour pardonner.



Une action pour aujourd’hui



Si vous rencontrez des problèmes dans votre vie dus à vos péchés, vos erreurs ou vos mauvais choix, demandez à Dieu de vous pardonner et de remettre les choses en ordre. Il n’en a pas fini avec vous ! Si un être cher vous a fait du tort, laissez l’amour surnaturel de Dieu agir dans votre cœur ; pardonnez, et Dieu guérira votre famille.



