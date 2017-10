Le jour du seigneur : Ayez confiance, croyez en lui

Le serpent dans “Le Livre de la Jungle” (Rudyard Kipling, 1894) repris par Walt Disney, a besoin d’hypnotiser le petit Moglie en lui chantant : “Aie confiance, crois en moi”, pour pouvoir s’emparer de lui à son insu. Sommes-nous parfois comme ce petit “d’homme” face aux aléas de la vie, incrédule, endormi, prêt à tomber dans les mains de l’ennemi par naïveté ?



Sur le mur d'un camp de concentration dans un pays totalitaire, on a trouvé cette inscription :



“Je crois au soleil, même s'il ne brille pas.



Je crois en l'amour, même quand je ne le sens pas.



Je crois en Dieu, même lorsqu'il est silencieux.”



Quel beau témoignage de la confiance qui habitait l'auteur de ces phrases ! Alors que tout semblait perdu, ce croyant ne se révoltait pas. Il continuait, à l'exemple de Jésus son modèle, à se confier en “Celui qui juge justement” (1 Pierre 2.23).



Je crois en Dieu, même lorsqu'il est silencieux...



Souvent, quand nous traversons des turbulences, nous sommes portés à nous plaindre et à douter de notre Dieu. Asaph, l'auteur du Psaume 73, s'est, lui aussi, posé des questions semblables : "Ainsi sont les méchants : toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. C’est donc en vain que j’ai purifié mon cœur, et que j’ai lavé mes mains dans l'innocence." (Psaumes 73.12-13).



Le silence apparent de Dieu le poussait au découragement. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans ce doute. Il l'a conduit à prendre de la hauteur : "Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m’éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu’à ce que j’aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu […]" (Psaumes 73.16-17).



Par-dessus tout, il a éprouvé ceci :



"Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. […] Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien" (Psaumes 73.26-28).



Une action pour aujourd'hui



A l'exemple de ces hommes de foi, apprenons, même dans les difficultés, à vivre dans la communion et la paix de notre Sauveur.



