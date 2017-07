Le jour du seigneur : Allez de l'avant !

Lorsque les choses se déroulent mal dans votre vie, vous avez deux choix : celui de rester vaincu, déprimé et de baisser les bras. Ou celui de rebondir et d'aller de l'avant.



Levez-vous, lavez votre visage, séchez vos larmes...



David choisit de rebondir malgré la mort de son fils. Les serviteurs de David étaient confus par son comportement. A l’époque, lorsque quelqu’un décédait, la coutume était de jeûner et de se coucher dans la poussière, mais David décida de jeûner alors que son fils était encore en vie. Et lorsque ce dernier mourut, David comprit que jeûner ne pourrait effacer ce qui avait été fait. Il mit fin à son jeûne, se lava, changea de vêtements, mangea et alla réconforter son épouse.



Lorsque les choses prennent une mauvaise tournure dans votre vie, choisissez la bonne attitude ! Rester abattu et déprimé vous apportera peut être de la compassion de la part d’autrui, mais cela ne vous aidera pas à vous relever et à avancer vers le plan que Dieu a prévu pour vous. Réagissez différemment, faites preuve de résilience et rebondissez !



Une action pour aujourd’hui



Vous pouvez rebondir ! Commencez par poser quelques actes concrets aussi bien dans le domaine naturel (ici bas) que dans le domaine spirituel, comme David le fit. Levez-vous, lavez votre visage, séchez vos larmes et mangez un bon repas. Ensuite, déclarez audacieusement que “vous êtes en train de rebondir et d’aller de l’avant”.