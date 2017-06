Le jour du seigneur ; Demeurez dans la sécurité et la confiance

Dieu a promis d’être votre protecteur, votre défenseur, votre force, votre refuge et bien d’autres choses encore ! Même lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent contre vous, du moment que vous demeurez en lui, vous êtes en sécurité et confiant – rien ne peut vous enlever votre paix et votre joie.



Que signifie demeurer en lui ? Ce verbe évoque notamment le fait de garder son attention dirigée vers quelque chose. Plus votre attention reste fixée sur Dieu, mieux vous le connaîtrez et plus grande sera votre confiance en lui.



Demeurer en lui, c’est garder votre cœur et votre esprit centrés sur la Parole de Dieu et confesser ses promesses sur votre vie. C’est élever votre voix pour l’adorer et lui rendre gloire et honneur. C’est aussi passer du temps à méditer sur sa personne et à chercher sa présence dans la prière.



Êtes-vous confronté à une situation difficile ? Tournez votre attention vers le Père. Avez-vous besoin de sa paix et de sa protection ? Fixez votre cœur et votre esprit sur lui. En demeurant en lui, vous serez témoin de sa bonté et vous vivrez dans la paix et la victoire tous les jours de votre vie.



Une prière pour aujourd’hui



Père céleste, merci pour ta promesse de paix et de sécurité dans ma vie. Je choisis de fixer mon attention sur toi. Agis en moi comme tu le souhaites et permets que tout ce que je fais te rende gloire. Au nom de Jésus. Amen.



Joël Osteen

