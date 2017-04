Le gouvernement gabonais déclare « éteinte » la galaxie de l’opposant Jean Ping

Jean Ping ne participera pas au dialogue appelé de ses vœux par Ali Bongo. Cela n’empêche pas le gouvernement gabonais par la voix de son porte-parole et ministre d’Etat à la Communication, Alain-Claude Bilie By Nze, de se réjouir de l’émiettement des soutiens de Jean Ping sur cette question. Sans détour, Billie By Nze a tranché : « la galaxie Ping est devenue, aujourd’hui, une constellation d’astres éteints ».



Le porte-parole du gouvernement qui répondait à une question d’un de nos confrères, a justifié son affirmation par le fait que René Ndemezo’Obiang et Jonathan Ntoutoume de Démocratie nouvelle (DN), Mike Jocktane et Estelle Ondo de l’Union nationale (UN), Thierry d’Argendieu Kombila et d’autres acteurs (Cercle Oméga) majeurs de la campagne présidentielle de Jean Ping, ont décidé d’aller au dialogue. Cela constitue pour le membre du gouvernement, l’illustration de l’échec de son « fameux plan B ».



Et de poursuivre son plaidoyer de la mise en miettes du plan B promis par Jean Ping « lorsque vous avez votre directeur de campagne, vos porte-paroles et des cadres importants de votre entourage qui s’en vont, c’est parce qu’ils ne croient plus au plan B », s’est satisfait le porte-parole du gouvernement gabonais qui n’a pas manqué d’indiquer que certaines composantes de cette "galaxie Ping" affureraient déjà leurs armes pour les futures élections législatives.

Voilà qui devrait contribuer à apaiser les tensions entre les partisans d’Ali Bongo et de Jean Ping qui s’opposent toujours depuis la réélection controversée du premier cité.



Ce, d’autant qu’Alain-Claude Bilie By Nze s’est davantage exprimé en partisan d’Ali Bongo qu’en qualité de ministre d’Etat sur cette question. Allant jusqu’à indiquer comme si était là l’objectif d’un gouvernement de faire voler « la galaxie Ping en fumée » par la tenue de ce dialogue politique, qui ne souhaite pourtant aucunement revenir sur l’issue de la présidentielle.



