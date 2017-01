Le dynamisme de la femme Africaine !

Des femmes d’entreprises sont honorées par l’International women’s entrepreneurial challenge : Anni Bodington et sa société de clôtures Tesa, Winifred Mwendia — fondatrice de Pure Health au Kenya (thés médicinaux, riz complet conditionnés par des habitants des bidonvilles) — ou encore Francesca Brenda Opoku, femme d’affaires ghanéenne dont la société Solution Oasis fabrique des produits de beauté à base de cacao et de beurre de karité, et Weko Rispa, Tchadienne qui possède un magasin de broderie et gère une coopérative féminine de broderie au Tchad employant veuves, orphelines et victimes du VIH.



L’édition 2014 du forum des chefs d’entreprise africains, « Africa CEO Forum », a décerné le trophée du « patron d’entreprise de l’année » à une femme, Daphne Mashile-Nkosi. Ancienne militante des droits de l’homme, elle est à la tête de Kalagadi Manganese, une société spécialisée dans l’exploitation de manganèse, avec un personnel composé à 50 % de femmes.



La féminité reconnue permet à un mannequinat africain de s’imposer (avec par exemple Katoucha, Guinéenne tragiquement disparue) et à des talents de modélistes de s’exprimer, notamment grâce à Juliette Ombang (Cameroun) et Angy Bell (Côte-d’Ivoire).



Le microcrédit aide, surtout, de petites entreprises féminines à s’imposer, première étape d’une reconnaissance comme dans les coopératives agricoles au Mali, à Bamako.



Partout sur le continent, il y a des fondements ancestraux à l’entrepreneuriat féminin ; ainsi au Maroc : « En plus de ses lourdes tâches ménagères, et avant même qu’elle ne soit visible sur la place publique, la femme marocaine s’adonnait au commerce et produisait divers articles. Il n’est donc pas surprenant que la promotion du produit du terroir et son succès actuel auprès des consommateurs nationaux comme étrangers doivent beaucoup à l’ingéniosité et au dynamisme de la femme marocaine. » (Sommet global de l’entrepreneuriat, Marrakech, novembre 2014.)



Il ne faut pas voir là, qu’un who’s who africain : un mouvement s’amorce où, comme en Amérique latine, les femmes construisent un avenir où optimisme et action sont liés.