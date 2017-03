Le chef d’atelier de la société Robert services retrouvé mort- pendu dans son lieu de travail

Claude Borre, chef d’atelier de Robert services, un français de près de soixante ans, a été retrouvé mort-pendu, ce matin, dans l’enceinte de l’entreprise, au nouveau port à Port-gentil, la capitale provinciale de l’Ogooué-Maritime.



En arrivant au travail ce matin, au nouveau port à Port gentil, les agents de Robert Services, entreprise spécialisée dans le transit et autres prestations, ont fait une triste découverte. Claude Borre, de nationalité française, la soixantaine révolue et connu comme français chef d’atelier, a été retrouvé mort-pendu, à l’intérieur du service électricité.



Stupéfaits et affectés, les personnels matinaux ont appelé les Gendarmes, lesquels ont circonscrit un périmètre de sécurité, en attendant l’arrivée du procureur de la République.



Il s’agirait d’une mort suspecte, aux yeux des collègues de ce dernier vu que les raisons qui auraient pu conduire la victime à mettre fin à ses jours sont inconnues.

Pour Aurelien Abah, agent et témoin, seule une enquête pourrait donner des précisions à propos. En attendant la communication du procureur de la République près le tribunal de Port-gentil, il y a lieu de préciser que l’entreprise connaît des difficultés, précise-t-il.



En effet, les travailleurs de Robert Services cumulent 9 mois d’arriérés de salaires. Cela explique t-il qu’il se donne la mort ? Seule l’issue de l’investigation situera les uns et les autres, ont-ils dit.



Certains de ses collègues interrogés parlent d’une récente rupture amoureuse vécue par le chef d’atelier. Mais de là à penser qu’il se serait donné la mort, les collègues restent confus, préférant ne pas exclure d’autres hypothèses.



Serait-il endetté au point se suicider ? Aurait-il été victime d’un simulacre de pendaison ? N’a-t-il pas pu supporter la scission amoureuse d’avec sa femme ? Autant de questions qui taraudent les esprits des portgentillais.



AGP