Le cadeau insolite de Brigitte à Emmanuel Macron

Brigitte Macron est une femme élégante qui, lors de chaque déplacement surtout à l'étranger, met en valeur le savoir-faire et la mode de notre pays. Mais, curieuse, la Première dame n'hésite pas à découvrir de nouvelles marques moins connues.



Lors d'un déplacement dans le Nord de la France, alors elle participait à l'inauguration de Station F, le nouveau campus de Start Up créé par Xavier Niel, la patron de Free, Brigitte Macron a flashé pour un caleçon de la marqué Ullys. Cette société produit ces sous-vêtements à l'échelle locale ainsi que ces nombreux accessoires comme les nœuds papillons, les cravates et autres portefeuilles en cuir, écharpes, pochettes.



L'originalité des caleçons réside dans le fait qu'ils ont des motifs originaux comme des ancres marines, des fleurs ou des pois. Comme le souligne la marque, le caleçon mise sur un triptyque essentiel : la qualité, la coupe et le style. Aussitôt dit, aussitôt fait, Brigitte a acquis des modèles qu'elle a offerts à son cher époux Emmanuel Macron.