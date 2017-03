Le Zoo Humain d'Ali Bongo...

J'apprends à l'instant que quelques membres de la diaspora, invités tous frais payés à la grande kermesse de légitimation de son 2e coup d'état, ont émis le souhait d'aller rendre une petite visite aux prisonniers politiques de leur hôte, l’émir du Gabon, ali bongo.



Cela m’a aussitôt interpellé quant à la grande générosité dont font preuve les organisateurs de ladite messe, et particulièrement le maître de cérémonie, vis-à-vis non seulement de ses invités, mais aussi et surtout à l’endroit de SES prisonniers politiques, dont il a bien voulu accorder l’autorisation à ses convives venus de très loin aller leur rendre une petite visite en cage ?



Cela m’a également rappelé ces nombreuses expositions qui ont eu lieu à travers le monde, et notamment à Bruxelles en 1959, où les invités Blancs étaient conviés à aller visiter des Noirs enfermés dans des cages comme des bêtes de zoo. Et par générosité, ces invités étaient autorisés à balancer des bananes aux enfants de ces zoos humains pour les nourrir.



J'imagine donc que nos débonnaires membres de la diaspora, partis célébrer le hold-up électoral de leur hôte, ont également prévu offrir quelques boîtes de sardines à l'huile et des baguettes de pains à Bertrand Zibi et à ses nombreux compagnons de cellule, pour les nourrir comme à l’époque des zoos humains.



Triste Gabon