Le Gabonais Moïse Brou Apanga décède brutalement à 35 ans

Stupeur au Gabon : l'ex-défenseur de l'équipe nationale, Moïse Brou Apanga, est décédé lors d'un entraînement avec son club, le FC 105. Le joueur né à Abidjan n'avait que 35 ans.



« Le pays perd un fils valeureux qui a toujours donné le meilleur de lui-même pour le drapeau gabonais », déclare la Fédération gabonaise dans un communiqué.



Daniel Cousin : « C'est un choc »



« C’est un choc, lâche l’ex-capitaine de l’équipe du Gabon, Daniel Cousin. D’après les dernières informations que j’ai eues, il a fait un arrêt cardiaque lors de l’entraînement. Après, il a été transporté à l’hôpital. Ils ont ensuite déclaré le décès ».



Emu, l’ancien attaquant ajoute : « Je le connaissais très bien. On a disputé deux CAN ensemble. On était très proches. On n’habitait pas loin l’un de l’autre, à Libreville. On se voyait très régulièrement. […] C’était vraiment une très bonne personne, avec un comportement exemplaire, très discrète. [...] Il avait beaucoup de charisme. Je l'aimais parce que c'était une personne entière, très respectée par tout le monde. »



« Je suis choqué, j’ai du mal à trouver les mots. Un de ses cousins m’a envoyé un message et j’ai aussi appris la nouvelle par Bruno Ecuele-Manga (International gabonais) », nous a aussi confié l'international Burkinabè Alain Traoré qui a partagé une saison à Brest avec Moïse Brou Apanga. Les deux joueurs sont toujours restés en contact.



De la Roumanie à la France en passant par l'Italie



Moïse Brou Apanga a eu une carrière bien remplie qui l'a amené en Roumanie à Timisoara (1999-2000), puis en Italie à Pérouse (2000-2004) et à Brescia (2004-2006), mais aussi en France du côté de Brest (2008-2012). En Bretagne, il a notamment participé à la remontée du club en première division. « C’était un très bon défenseur. Il était fier d’avoir emmené Brest en Ligue 1. Il a eu une grosse blessure au genou qui a frêné sa carrière », témoigne Alain Traoré. Il ajoute : « C’était quelqu’un de joyeux, qui pouvait paraître timide, mais qui ne l’était pas pour ceux qui le connaissaient bien. A Brest, il était très respecté dans le vestiaire. » En Ligue 1 avec Brest, il formera la charnière centrale avec le Marocain Ahmed Kantari.



Depuis 2012, Moïse Brou Apanga évoluait au Gabon, à Mangasport (2012-2017) puis au Football Canon 105 de Libreville, le club le plus couronné.



Il avait débuté son parcours en équipe nationale A en 2007 et avait disputé deux phases finales de Coupe d’Afrique des nations avec les « Panthères » : celle de 2010 en Angola et celle de 2012 co-organisée avec la Guinée équatoriale. « Pour lui c’était une fierté de jouer la Coupe d’Afrique des nations avec le Gabon. Un jour il m’a dit : "Alain, je me sens plus Gabonais qu’Ivoirien". », se souvient Alain Traoré.



