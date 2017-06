Le Gabon de Bongo de la gestion patrimoniale informelle prédatrice.

Dans le monde moderne, l’économique et le politique s’expriment sous deux principales idéologies : Le « Libéralisme » et le « Socialisme ».



Au Gabon, c’est sous la forme informelle, de mots creux que la gestion du politique et de l’économie s’effectue, en patrimonialisme prédateur du bien commun. La civilisation occidentale moderne est ainsi caractérisée par ces deux grands principes idéologiques en concurrence : Le Libéralisme et le Socialisme.



LE LIBERALISME



Les premières formulations du libéralisme anglo-américain sont dues à Milton et à Locke. Leur argument en faveur de la liberté de pensée était double. - Il consistait tout d’abord à dire que l’indépendance à l’égard de l’autorité est nécessaire pour découvrir la vérité (aspect de l’argument pour lequel on peut citer l’Aeropagitica)... On demandait que chacun pût exprimer ses croyances et que les gens fussent autorisés à écouter ce qui se disait et à forger leurs propres opinions ; les idées prévalant à l’issue d’une controverse libre et ouverte seraient la meilleure approximation de la vérité qui soit accessible à des esprits humains. C’est ce qu’on peut appeler la formule anti-traditionnaliste (anti-authoritarian) de la liberté. - Lui est étroitement lié le second aspect de l’argument en faveur de la liberté, basé sur le doute philosophique. Bien qu’il remonte très loin en arrière (jusqu’aux philosophes de l’Antiquité), cet argument n’a été érigé en doctrine politique qu’avec Locke. Il consiste simplement à dire que l’on ne peut jamais être assez sûr de la vérité en matière de religion pour imposer ses idées à autrui.



Ces deux justifications de la liberté de pensée furent mises en avant et acceptées par l’Angleterre à un moment où les croyances religieuses y étaient inébranlées et étaient véritablement dominantes dans toute la nation. La nouvelle tolérance visait essentiellement à réconcilier différents cultes assurant le service de Dieu. Locke refusait la tolérance à l’égard des athées, dont il pensait qu’ils étaient, socialement dangereux.



Libéralisme et économie : le capitalisme et la loi du marché



« La vie économique demeure très marquée par l’héritage de l’éthique protestante car, l’initiative individuelle à être valorisée. L’économie de marché présuppose la confiance entre les partenaires. C’est, selon lui, un point important, souvent oublié au détriment de l’insistance unique sur l’acquisition de biens; Sur les marchés financiers par exemple, toutes les transactions s’effectuent sur la base de cette confiance selon le principe anglo-saxon « my word is my board » (« ma parole est mon engagement »). A titre d’exemple, sur les marchés financiers, les transactions qui s’y passent portent sur des montants très importants et s’effectuent par téléphone. Pour ces échanges d’actions et d’obligations à des prix convenus, la parole vaut engagement.



« C’est d’ailleurs la seule façon pour que le système fonctionne. Sans confiance il n’y a pas de marché ! C’est l’application du principe protestant de respect à la parole donnée. »Les déséquilibres financiers vécus avec la crise des marchés asiatiques ne sont que l’irruption de la défiance. En France récemment, l’effondrement de 40% de l’action Alcatel en Bourse, est un autre exemple. Le président de ce groupe a annoncé des résultats ou des prévisions non conformes à ce qu’il avait laissé entendre quelques mois auparavant. La sanction a été immédiate : les investisseurs, essentiellement américains, ont vendu cette valeur, disant : « On ne peut plus lui faire confiance, il a menti. » C’est donc la réintroduction des impératifs éthiques par la mondialisation. Les règles de fonctionnement du marché financier qui nous viennent d’Amérique sont imprégnées de cette éthique de la transparence. Ces principes protestants sont mis en pratique dans la vie économique actuelle. Il faut regretter cependant un retrait de cette dimension éthique : « On a un peu oublié le message de la responsabilité des entrepreneurs, des gens qui réussissent dans les affaires. » Les dysfonctionnements actuels des marchés mondiaux sont révélateurs de cet état de choses. Néanmoins, le libéralisme économique s’est révélé comme le système créateur de richesses par une plus grande stimulation des potentialités individuelles : « L’individu n’attend pas d’une instance supérieure son salut, il prend son destin en main. »



LE SOCIALISME



Le socialisme est un ensemble de courants doctrinaux s’opposant au capitalisme, et mouvements politiques ayant visé à mettre ces doctrines en pratique. Tant la doctrine que les organisations socialistes, ayant pour but l’instauration d’une société plus juste, ont connu de profondes évolutions depuis leur naissance au XIXe siècle. L’objectif ultime des diverses organisations socialistes était originellement la société communiste, ou sans classe, ce qui supposait la mise à bas du capitalisme. Par la suite, une partie du socialisme s’est orientée vers la réforme du capitalisme, ou « réformisme », tandis que l’autre, le communisme, maintenait le cap sur la révolution. À la fin du XXe siècle, le socialisme connaît une crise d’identité face au discrédit des idéologies modernes, à l’échec de l’expérience socialiste dans l’ancien empire soviétique et à la montée en puissance du libéralisme et de l’économie de marché à l’échelle mondiale. Le terme « socialisme » est employé, dans la première moitié du XIXe siècle, par les intellectuels radicaux européens, tels les Français Claude de Saint-Simon, Charles Fourier ou Étienne Cabet, et l’industrialiste britannique Robert Owen. Constatant les effets du libéralisme économique accompagnant la révolution industrielle sur la société de leur temps, ils s’opposent au système capitaliste de production, jugé injuste et accusé d’exploiter les travailleurs. Le socialisme constitue une réaction contre la priorité accordée par le libéralisme à la réalisation de l’individu, aux droits et à l’égalité formelle, aux dépens du bien collectif et de l’égalité réelle.



C’est en rapport à ces deux concepts que se joue le sort et le destin des autres pays et nations du monde. C’est le cas spécifique des pays dits en développement. Leur émancipation politique et économique s’effectue en osmose avec ces deus idéologies de la raison de la civilisation occidentale.



L’ECONOMIE DE DEVELOPPEMENT.



Bien que l’on puisse en trouver des fondements plus anciens dans la pensée économique, c’est après la Seconde Guerre mondiale, que la théorie du développement apparaît. Liée au déclin des empires coloniaux, l’idée de développement émerge dans le mouvement de décolonisation qu’elle contribue à légitimer et dans les nouvelles institutions internationales. Pour les pays décolonisés, elle se présente au départ comme une nécessité pour la paix mondiale et comme un combat ; et elle va rapidement reposer à sa façon, la question sur «la nature et les causes de la richesse des nations ».La réflexion associe des universitaires et des experts des organisations internationales. Les uns et les autres improvisent au départ avec le vocabulaire – le terme de développement est défini par rapport à celui de la croissance. Dans ce tâtonnement initial, les pionniers de l’économie du développement ont eu à définir ce domaine d’étude particulier, tout en faisant appel au commerce international, à l’emploi, aux problèmes agricoles et à l’industrialisation. L’économie de développement concerne cet ensemble de pays, issus de la décolonisation, présentant un certain nombre de caractères économiques commun qui les distinguent de façon bien déterminée des pays industriels avancés. On ne saurait donc aborder l’étude des économies sous-développées sans modifier profondément, sous un certain nombre de rapports importants, les données de l’analyse économique traditionnelle, axée sur les pays industriels .L’ambition initiale était de faire d’une idée, voire d’une revendication, un concept à part entière à partir d’un postulat de spécificité : Qu’est ce que le développement ?



Avant d’aborder le concept d’économie du développement, il faut d’abord s’entendre sur ce qu’on appelle le “développement” qui est une notion chargée de valeur. Le développement a la référence à un projet de société dans l’avenir ; il ne peut se réduire à l’effet spontané de l’essor du capitalisme ! Or, la réalité historique qu’on observe aujourd’hui, c’est l’expansion du capitalisme. Les pays africains restent la zone des tempêtes, du développement et de l’échange inégale à la limite de l’exploitation tout court de leurs ressources naturelles. À la conférence de Bandung (Indonésie) de 1955, les pays du Tiers-monde ont eux aussi l’ambition de se développer économiquement et rattraper leur retard. Mais, sans pour autant rechercher à construire une nouvelle société différente des pays développés du Nord. Il s’agissait alors d’un rattrapage dans l’interdépendance, dans le cadre de la mondialisation économique. Il ne s’agissait pas d’entrer en conflit avec les pays du Nord en position dominante. Une fois les indépendances politiques acquises, ces nouveaux État du tiers-monde auraient pu penser à ce que les conditions internes à leurs pays permettraient d’accélérer le rattrapage en appliquant les solutions des experts occidentaux.



Cette attitude a pris deux formes : La première, celle du nationalisme radicale, mais peu démocratique car, inféodé à l’idéologie communiste, était fondée sur la propriété étatique, comme en Algérie ; la deuxième qu’on pourrait qualifier d’extrême droite, néocoloniale, pour qui, le décollage économique passait par une plus grande ouverture au capitalisme mondial, comme en Côte d’Ivoire. Dans tous les cas, il y eu faillite par rapport aux objectifs proclamés. En place et lieu de développement sont apparus plusieurs maux : l’aggravation des inégalités sociales, l’urbanisation sans contrôle, la régression des zones rurales, finalement la montée de la dette extérieure avec la corruption des élites dirigeantes qui est devenue chronique. La réalité présente montre donc que le rattrapage ou développement dans l’interdépendance est irréalisable.



Pour les pays pauvres, le développement susceptible de répondre aux besoins matériels de toutes les couches sociales s’avère impossible dans le cadre du capitalisme néolibérale. Les intelligences de nos pays doivent découvrir des voies appropriées pour sortir de l’impasse actuelle. Il faut se déconnecter des critères de rationalité des choix économiques internes des pays dominants du Nord qui gouvernent le système économique mondial actuel. C’est le sens de l’économie du développement. Bien que l’on puisse en trouver des fondements plus anciens dans la pensée économique, c’est après la Seconde Guerre mondiale, que la théorie du développement apparaît. Liée au déclin des empires coloniaux, l’idée de développement émerge dans le mouvement de décolonisation qu’elle contribue à légitimer et dans les nouvelles institutions internationales. Pour les pays décolonisés, elle se présente au départ comme une nécessité pour la paix mondiale et comme un combat ; et elle va rapidement reposer à sa façon, la question sur «la nature et les causes de la richesse des nations ».



La réflexion associe des universitaires et des experts des organisations internationales. Les uns et les autres improvisent au départ avec le vocabulaire – le terme de développement est défini par rapport à celui de la croissance. Dans ce tâtonnement initial, les pionniers de l’économie du développement ont eu à définir ce domaine d’étude particulier, tout en faisant appel au commerce international, à l’emploi, aux problèmes agricoles et à l’industrialisation. L’économie de développement concerne cet ensemble de pays, issus de la décolonisation, présentant un certains nombre de caractères économiques commun qui les distinguent de façon bien déterminée des pays industriels avancés. On ne saurait donc aborder l’étude des économies sous-développées sans modifier profondément, sous un certain nombre de rapports importants, les données de l’analyse économique traditionnelle, axée sur les pays industriels. L’ambition initiale était de faire d’une idée, voire d’une revendication, un concept à part entière à partir d’un postulat de spécificité : Qu’est ce que le développement ?



Durant les années 1950 et 1960, les contributions ont pour caractéristique commune de procéder d’une démarche normative; entre ce qui est et ce qui devrait être, l’enjeu de l’analyse est de définir les objectifs d’une politique de développement. Mais, il fallait aussi s’entendre sur le diagnostic du mal que l’on veut traiter. L’inventaire des symptômes – insuffisance du revenu par tête, natalité et mortalité élevées, analphabétisme, mentalités archaïques, désarticulation des économies, dépendance extérieure – sont unanimement admis et occupent une grande place dans les écrits de la première période des analyses. Mais c’est surtout la genèse du sous-développement qui focalise les controverses : pour les uns, le sous-développement est le produit historique du développement d’un nombre limité de pays et des rapports de domination internationaux ; pour les autres il ne peut être un concept, il est un état que l’on peut appréhender « par soustraction », une « figure inversée », un simple retard. Si ce clivage entre radicaux et libéraux, comme on les désigne respectivement, est le plus manifeste, l’idée initiale et la plus largement partagée est que le développement n’apparaîtra pas de façon spontanée et qu’il passe par une industrialisation volontaire. Deux thèses fondatrices ont joué un rôle dans l’élaboration théorique. Il s’agit de la thèse connue sous le nom de Singer-Prebisch sur la détérioration séculaire des termes de l’échange et celle d’Arthur Lewis sur le surplus de main-d’œuvre.

Les théoriciens : sous-développement et croissance volontaire.



Durant les années 1950 et 1960, les contributions ont pour caractéristique commune de procéder d’une démarche normative ; entre ce qui est et ce qui devrait être, l’enjeu de l’analyse est de définir les objectifs d’une politique de développement. Mais, il fallait aussi s’entendre sur le diagnostic du mal que l’on veut traiter. L’inventaire des symptômes – insuffisance du revenu par tête, natalité et mortalité élevées, analphabétisme, mentalités archaïques, désarticulation des économies, dépendance extérieure – sont unanimement admis et occupent une grande place dans les écrits de la première période des analyses. Mais c’est surtout la genèse du sous-développement qui focalise les controverses : pour les uns, le sous-développement est le produit historique du développement d’un nombre limité de pays et des rapports de domination internationaux ; pour les autres il ne peut être un concept, il est un état que l’on peut appréhender « par soustraction », une « figure inversée », un simple retard.



Les thèses fondamentales de l’économie de développement sont :

1.La détérioration des termes de l’échange en longue période. 2. Le surplus de main-d’œuvre. 3. La croissance volontaire de longue période.

Hétérodoxie et politiques autocentrées de développement.

Le sous-développement n’est pas un ralentissement circonstanciel du cours de l’histoire ; il est le produit de rapports de domination extérieurs, pour certains forts anciens, qui ont été intériorisés dans les structures de production. On ne peut raisonner en économie de développement sans se référer, au préalable, à cet héritage, source de blocage de la croissance. Entre les thèses desarollistes (du terme espagnol desarollo : développement) des économistes de la CEPAL (Commission Economique Pour l’Amérique Latine -, ONU), et celles de la dépendance, s’ouvre tout l’éventail des analyses dites structuralistes du sous-développement.



LE GABON DE BONGO DE LA GESTION PATRIMONIALE DE L’INFORMELLE PREDATRICE.



Sur le plan économique, sous le règne des Bongo, l’économie gabonaise est une économie du bidonville, du campement. Le bidonville exprime de façon criante ce que les experts nomment l’ « économie informelle », non contrôlée, mal recensée. Combien présente-t-elle au Gabon ? 60%, 70% de l’économie, 80% peut être plus ? L’économie informelle est une économie sauvage et sauvage est Libreville bidonville. Sauvagerie dans l’appropriation du sol : ce sont les invasions qui font le bidonville ; on envahit le domaine public ou les propriétés mal défendues. L’essor du secteur informel est extraordinaire. Travail énorme et salaires dérisoires. Sous votre régime, les informels constituent la quasi-totalité du commerce de détail, l’essentiel des transports, bus et taxis. Ils ont créé des ateliers, des services des écoles et même des églises informelles.

Libreville la capitale du pays est un véritable campement d’exploitation sauvage livré à la racaille d’immigrants économiques venus de tous les horizons. La grande majorité de ces immigrants sont des clandestins, acteur d’une invasion sournoise et non maîtrisée. Ils admettent eux-mêmes, que le Gabon n’est pas un pays de droit par le fait que malgré qu’ils soient entrés sur le territoire gabonais illégalement, ils parviennent très facilement à intégrer le système des activités informelles qui contrôlent l’économie du campement gabonais. Arrogants, ils forment des bandes de délinquants qui écument nos rues et nos marchés publics. Ils profitent de l’état de non-droit qui prévaut, pour agir sans vergogne et en toute impunité. Aujourd’hui, ce qui est plus grave, ces immigrants informels de tout acabit représenterait les 4/5 de la population gabonaise. Et l’autochtone gabonais qui a été réduit à la triste et honteuse condition de « makaya » subit : « Qu’est-ce qu’on peut encore faire », soupire désabusé et impuissant. A la limite, il n’existe plus !



Il en est de même de la gestion politique du pays. L’économie informelle est une économie sauvage et sauvage est Libreville bidonville. Ainsi est la gestion politique du Gabon par le système PDG. BONGO depuis 1967. Au Gabon, c’est la politique du ventre. Les principaux acteurs du microcosme politique gabonais font de la politique un ’enjeu de « la possibilité d’acquérir la richesse et le prestige, d’être capable d’en distribuer les bénéfices sous la forme d’emplois, de contrats, de bourses, de dons d’argent, etc., à ses parents et à ses alliés politiques ». On doit se rendre compte de ce fait de leur appétence à s’allier avec les immigrants économiques, pour spolier les ressources du pays. La notion de l’administration d’Etat, est totalement ignorée. Nous nous trouvons, dans le cas du Gabon, en face d’un système politique où le Président est véritablement le propriétaire de l’État. Il gère donc le pays comme il gère sa propriété privée ; et même pire.



Sur le plan politique ; le Système Bongo un système de l’imposture des slogans creux

Dans le Bongoland, de paisibles vocables perdant leur signification réelle se sont trouvés vides de tout contenu sémantique. Ainsi, tous les discours du système n’auront été que du grossier mensonge. Ce vide sémantique illustre l’importance de « la vie dans le mensonge » dans laquelle le peuple gabonais a vécu depuis l’avènement du système Bongo.PDG. L'idéologie politique et les principes de gouvernement du PDG se résument à des mots d'ordre tels que : "La lutte contre les vieux démons." Le tribalisme et le régionalisme étant deux des "vieux démons", vient ensuite "la Rénovation" lancée le 1er janvier 1968. La "Rénovation" serait un élan à la fois libérateur et vengeur ! Ensuite arrive "Rénover la Rénovation". Dans un discours prononcé le 11 mars 1976, Bongo déclare que les "vieux démons" continuent de menacer le pays.



Il élabore donc un nouveau slogan : "Rénover la Rénovation" : la Rénovation rénovée désignerait la remise en question fondamentale par laquelle le régime aurait dénoncé selon son chef, "le capitalisme sauvage", cette barbarie à visage humain qui s'était insidieusement instaurée dans notre économie nationale. C'est l'acte par lequel nous avons dit oui à un libéralisme fonctionnel tenant compte à la fois de notre spécificité gabonaise et de notre situation de développement. Aussi avons-nous renforcé le rôle de l'Etat comme garant de l'activité économique face au laisser-faire, laisser-aller de l'économie néo-classique. C'est à lui qu'il appartient désormais de définir les grandes orientations économiques du pays ainsi que leurs modalités de réalisation. Et Bongo de conclure : "Notre économie est donc un libéralisme dirigé et planifié". "Rénover la Rénovation" c'est : "... tout en restant dans la ligne générale, réorienter certaines options, préciser certains choix, adapter en somme la politique aux événements".



Puis viendra "Le Libéralisme Economique Dirigé et Planifié", qui traduit du point de vue économique le slogan "Ni à gauche, ni à droite, mais toujours de l'avant". Ce système, selon ses auteurs, veut se situer entre le capitalisme sauvage le plus exécrable et le socialisme le plus doctrinaire. Il complète le concept de "rénovation rénovée" du discours du 11 mars 1976, en prélude aux fêtes du 8e anniversaire du PDG. Et sur le plan politique, le slogan : "Le Progressisme Démocratique et Concerté" Cette nouvelle "doctrine" développe, selon ses auteurs, un humanisme communautaire qui trouve selon eux son fondement dans la philosophie existentielle négro-africaine. Pour ceux-ci, le " Progressisme Démocratique et Concerté " se veut une idéologie matérialiste et de progrès qui doit contribuer à un développement harmonieux du pays ainsi qu'au mieux être des Gabonais.



En 1987, Bongo lance un nouveau mot d'ordre, celui va faire de l’année 1988 "l'année des dialogues." Avec l’héritier : Un chef de l’Etat est élu sur la base d’un projet de société. Celui d’Ali Bongo Ondimba se résume en un triptyque : Paix-Développement-Partage. Celui-ci est appuyé par « l’Avenir en confiance », développé par un slogan : Gabon Emergent, qui englobe le PSGE (Programme stratégique Gabon Emergent).- 1. «L’avenir en confiance » (2009); - 2. «Un gouvernement des ambitions sociales »; et enfin - 3. Pour « un nouveau contrat social », janvier 2014). Des mots creux sans consistance sémantique ni conformité conceptuelle. À quel «hauteur des enjeux», le président Ali Bongo Ondimba et le gouvernement ont-ils pu parvenir, ainsi que l’on s’en satisfait, alors qu’il est pourtant noté qu’on n’a pas été en mesure de réduire des inégalités, éradiquer les souffrances et les difficultés auxquelles certains compatriotes sont confrontés pour se soigner, se loger, se déplacer, ou plus globalement pour accéder à une vie plus décente, telle qu’espérée. Pour l’ancien Premier Ministre Casimir OYE MBA , le «Gabon Emergent» n’est rien d’autre qu’un slogan pour galvaniser les populations.



«En politique, il faut des slogans, sans doute. Mais il ne faut pas s’arrêter là. Surtout, ne pas les confondre avec la réalité», a conseillé l’ancien cadre éminent du Parti démocratique gabonais PDG, au pouvoir depuis les années 1970. C'est cette misère qui a toujours caractérisé la pensée politique du système : une indigence manifeste d'idées, d'imagination créatrice et de maîtrise de concept capable de nourrir une vision réaliste d’un processus d’émancipation politique du peuple gabonais, pour une société, un Etat d’idéal démocratique ; d’inspiration libérale, ou socialiste.

La gestion informelle du politique s’exprime sous la forme du totalitarisme archaïque et barbare.

Sur le plan économique : c’est de l’informel prédateur.



- En 2005, après presque un demi-siècle de gangstérisme économique, alors que le pays est ruiné par une gestion calamiteuse du pouvoir dictatorial, et qu’il manque totalement d’une réelle structure économique nationale en mesure de générer les emplois, on promet aux Gabonais : « Plein emploi pour 2005 ». En effet, Omar Bongo déclarait dans son discours d’investiture : « Si je suis élu, mon action, pour les prochaines années, sera axée sur la mise en œuvre de grands projets tels les ports de Santa-Clara et Mayumba, le nouvel aéroport de Libreville, le chemin de fer Booué-Bélinga destiné à l’évacuation du fer ; le barrage de Poubara III, la construction des routes et ponts à travers tout le pays ; l’exploitation minière, notamment les mines de Bélinga pour le fer ; de Franceville, d’Okondja, et de Ndjolé pour le manganèse, et de Lambaréné pour le niobium. » Et il ajoutait : « La réalisation de ces grands chantiers permettra la création de milliers d’emplois, notamment pour les jeunes et contribuera ainsi à une baisse du chômage et à la réduction de la pauvreté. Notre pays devrait ainsi renouer avec la croissance et s’engager plus sûrement sur la voie d’un développement durable. »



Ce programme, le plus méchant et cupide colon exploiteur ne le présenterait pas, comme un projet de développement durable pour la société. Il faut admettre la vacuité et l’inanité d’un tel programme. Il est vrai que le manque de nos dirigeants est la vergogne, qui leur procure les vertiges du manque. Ce programme de « grands projets » n’est autre chose qu’un projet de redéploiement de la structure d’économie de cueillette rentière, qui prévaut dans la colonie d’exploitation qu’est demeuré le territoire gabonais depuis l’arrivée sur ses cotes des Portugais au 16ième siècle. Sans prendre la peine d’aborder la viabilité économique des ports de Santa Clara et de Mayumba, sans zone viables pour desserves, alors que les armateurs pensent même désactiver le port d’Owendo au profit de celui de Douala dans le cadre de la CEMAC, comment penser que c’est aujourd’hui que l’économie d’extraction minière pourra enclencher un développement durable ? .



Le programme économique du « candidat naturel à la présidence de la République gabonaise », plébiscité, Omar Bongo n’était ni plus, ni moins qu’un ersatz de programme économique ; une mauvaise copie du plan intermédiaire 1963-1965 des premières années de l’indépendance formelle du territoire du Gabon. En effet, ce plan intermédiaire 1963-1965 met l’accent sur les objectifs considérés comme essentiels (par les dirigeants d’alors, les experts français), pour assurer le décollage économique du pays. Pour ceux-ci, il s’agissait comme Omar Bongo le préconisait en 2005, essentiellement d’activer les secteurs forestiers et miniers, dont nous savons que seuls les entrepreneurs coloniaux ou néocoloniaux ont la maîtrise. Dans le plan intermédiaire 1963-1965 concocté par les experts français, on prétendait alors que ces secteurs constituaient les principales sources de devises. Ils sont considérés comme des atouts majeurs pour le décollage.



Ainsi, la nécessité de maintenir un haut niveau d’investissements dans le secteur extractif, immédiatement productifs devient un objectif prioritaire lors de l’élaboration des pseudo-plans de développement économique et social du Gabon postcolonial. Mais, en réalité, la stratégie proposée avait pour but de détourner tout moyen d’investissement disponible aux seules fins du système colonial d’exploitation des matières premières du territoire, donc seul la métropole allait tirer profit. La logique économique coloniale et néocoloniale, n’envisage toujours pas la création d’une structure économique nationale, obéissant aux impératifs d’un développement économique endogène. Le système colonial d’exploitation extraverti est maintenu. Nous connaissons la suite. Ni la COMILOG (manganèse), ni la COMUF, l’uranium, ni Elf et Shell, l’exploitation intensive des ressources forestières, n’ont permis au Gabon de devenir quarante ans après, un pays avec une structure économique viable. Au contraire.



Pourtant, le Gabon a toujours disposé de richesses exceptionnelles : pétrole, bois, manganèse. Mais, la politique d’exploitation de ces richesse a engendré un pillage si intense que le Gabon est classé 120ième à l’Indicateur du développement humain (IDH) en 1995 loin derrière l’Algérie, la Tunisie l’Afrique du Sud, et un pays aussi pauvre que le Cap-Vert. Avec un écart de classement PIB-IDH négatif : (- 26) ; ce qui, selon le PNUD, signifie que le Gabon sous ce système économique obtient de mauvais résultats en terme d’IDH en dépit de son haut niveau de PIB. Il a encore régressé en 2005 en se plaçant au 124ième après la Guinée Equatoriale. Il est généralement admis que les industries extractives : pétrole, manganèse etc. ont peu d’effet d’entraînement sur l’ensemble de l’activité économique. Si l’accroissement de la valeur ajoutée du secteur extractive à l’instar du secteur pétrolier a pour conséquence d’augmenter la richesse du pays, sous forme de rente, en revanche, il n’a quasiment aucun effet d’entraînement, sur les autres secteurs d’activités dont la détérioration a été continue jusqu’ici.



On constate cette détérioration particulièrement dans le secteur secondaire. En outre, si le PIB réel a dépassé, en 1994 par exemple son niveau de 1986, après une chute importante en 1987/88, toutefois cette reprise de la croissance, essentiellement tirée par le pétrole, n’a pas permis de stopper les pertes d’emploi pendant ces années (-40%). L’existence reconnue d’une plus grande paupérisation de la très grande majorité de la population gabonaise constitue la preuve selon laquelle qu’il est tant de réaliser que la course à la croissance économique telle qu’envisagée par le programme économique préconisé aujourd’hui par Bongo n’est pas la réponse à cette paupérisation inadmissible. Je dirais même qu’elle est elle-même le problème qu’il faudra aborder sans peur ni préjugé. Ce programme économique de Bongo pour l’avenir reste une économie de cueillette ou simple prélèvement de « richesses naturelles » qui caractérise l’industrie extractive.



Ainsi au lieu de l’avenir, ce programme maintient le pays dans son statut de colonie d’exploitation, avec un programme économique dont les conséquences sont aujourd’hui patentes. Encore une fois, comme sous la férule des experts français des premières années de l’indépendance, l’ est totalement oubliée. Or, tout bon économiste sait que l’agriculture est l’un des premiers stades du développement pour les pays pauvres. Retenons que dans les économies de rente, dans tous les cas toujours bureaucratisées, comme la nôtre, l'aide étrangère reste stérile. Même en ne tenant pas compte de l'argent détourné par nos dirigeants, elle glisse sur l'économie administrée sans susciter la croissance. Pis, elle sert à favoriser la trahison, la persévérance dans l'erreur.



Le plan stratégique Gabon émergent!



Qu’en est-il de la doctrine de l’« émergence » que le successeur de fils nous rabâche aujourd’hui ? Exactement la même recette, du réchauffé insipide, mais dont les conséquences pour le pays sont sérieusement aggravées par un amateurisme flagrant en matière de gestion politique, économique et même administrative du bien public. Pire, le programme économique de l’«émergence » est une aggravation de la prédation des ressources naturelles, sous la forme d’exploitation par « concessions » de type coloniale aux multinationales étrangères. C’est ainsi à titre d’exemple, que les prétendus emplois que le « concessionnaire » OLAM est supposé créer sont en réalité la prolétarisation à outrance des Gabonais qui seront réduits toute leur vie, à des « saigneurs » d’hévéa. Et Ali Bongo Ondimba de claironner : « Le Gabon Emergent que je vous propose sera un pays bien gouverné, respectueux des droits de tous ; un pays pleinement inséré dans les réseaux mondiaux d’échanges d’idées, des biens et des capitaux enfin un pays où chaque Gabonaise, chaque Gabonais disposera de revenus lui permettant de se prendre dignement en charge, d’un habitat décent et d’une bonne couverture sanitaire et sociale. Le Gabon peut, grâce à ses ressources et à ses compétences, changer en une génération le niveau de vie de tous ses citoyens. Il ne s’agit pas d’une vue de l’esprit mais d’un engagement ferme et irrévocable. (…) »



. LE REN FORCEMENT CONSIDÉRABLE DU POUVOIR D'ALI BONGO

1 - Changement de la Constitution : vers une « dictature légale »



Le 12 janvier 2011, Ali Bongo fait réviser la Constitution78. Cela lui permet de renforcer considérablement ses pouvoirs, notamment vis-à-vis de toutes les forces de sécurité (via l’article 22) et du pouvoir judiciaire : le président est aussi « le président du conseil supérieur de la Magistrature » (article 70) qui « statue sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des Magistrats ». Il renforce aussi son pouvoir sur le puissant Conseil National de la Communication, véritable organe de censure du régime (article 100). Il « légalise » le fait que sa belle-mère, Mme Marie-Madeleine Mborantsuo, ancienne concubine d’Omar Bongo, soit encore la présidente de la Cour Constitutionnelle (article 89) et ce depuis sa création en 1991.



Le processus régissant les prochaines élections est aussi modifié, notamment sur sa partie gérant les contentieux post élections qui n’ont maintenant plus que 15 jours pour être traités. Cette Constitution facilite aussi la fermeture potentielle des associations, syndicats, partis politiques de l’opposition… Comme l’écrit Bruno Ondo, militant gabonais et président de l’association Réagir : cette révision constitutionnelle « accroît considérablement les pouvoirs du chef de l’État au détriment du gouvernement et du Parlement au point qu’elle ouvre la voie à une dictature légale. »79

2 - Contrôle de l’ensemble de l’appareil étatique



A sa prise de pouvoir, Ali Bongo commence à faire une grande « opération de nettoyage de l’administration publique ». Si officiellement, celle-ci a pour but de faire la « chasse aux fonctionnaires fantômes » et d’assainir les finances publiques, elle consiste surtout à écarter toutes les personnes soupçonnées d’hostilité envers le nouveau pouvoir (450 hauts cadres sont ainsi écartés pour délit d’opinion politique) et à promouvoir ses affidés. Cette opération conduit ainsi à une augmentation de 15% de la masse salariale de la fonction publique sur la période.80 Pour aller toujours plus loin dans son contrôle de toutes les activités de l’Etat, Ali Bongo multiplie les agences directement rattachées à la Présidence. Celle-ci n'étant soumise à aucune obligation de performance ou de contrôle,

il en va de même pour ses agences81. C’est ainsi qu’entre 2008 et 2014, le budget de la Présidence a augmenté de plus de 1073,74%82.



3 - Surveillance accrue de la population



Le système de surveillance est extrêmement sophistiqué au Gabon. Ce pays possède déjà en 2009 le « système d'écoutes (le SILAM), le plus perfectionné de la région, ainsi qu'un système de brouillage de radios et de télés »83. Ce système, fourni par la CIA dans les années 1980,84 est installé directement au sein de la Présidence et géré dans les faits par les services français (DGSE puis DCRI), avec à sa tête pendant de nombreuses années le colonel français Boisseau85. Aujourd'hui, d’après le journaliste d’investigation Jonas Moulenda, deux anciens dirigeants des services de renseignement français auraient été recrutés par Ali Bongo86. Mais la surveillance ne se limite pas à ce système déjà ultra performant. Ali Bongo aurait aussi acquis la suite de logiciels FinFisher, qui permet « de prendre des photos à distance, d’éteindre et de rallumer des téléphones portables, de mettre en marche le microphone ou l’appareil photo, mais aussi d’enregistrer les appels passés. FinFisher peut, bien sûr, mettre la main sur des photos, des contacts, des archives, des courriers électroniques des SMS et bien d’autres » 87.Si Omar Bongo s’était lui aussi beaucoup servi du bâton contre tous ses opposants (pressions, arrestations, assassinats, etc.), il maniait aussi la carotte.



Ali Bongo a quant à lui décidé de s'appuyer quasi exclusivement sur la répression, ce qui explique à la fois son besoin de renforcement du pouvoir présidentiel, mais aussi la militarisation qu’il a mise en marche depuis son arrivée au pouvoir. Vers une militarisation du pays Dès sa prise de pouvoir, Ali Bongo augmente les budgets des différents corps dits de « sécurité », c'est à dire l’armée, la police, la gendarmerie et la garde républicaine (qui possède un budget et un fonctionnement spécifiques). Désiré Ename - directeur de publication du journal les Echos du Nord – explique ainsi : « Dès avril 2009, un accent a déjà été mis sur l’armement. Et depuis 2010, sa petite majesté accentue la dotation en équipements militaires, les privilégiant au détriment de l’éducation »88. En 2013, le ministère de la Défense est doté d’un budget de 125,560 milliards de FCFA, auquel s'ajoutent celui du ministère de l’Intérieur doté de 66,202 milliards de FCFA et celui de la Garde républicaine qui s’élève à 13,919 milliards.



Plus de 205 milliards de FCFA (environ 313 millions d’euros) sont ainsi destinés à la « sécurité » cette année-là, ce qui représente un budget bien supérieur à celui de la santé ou de l’éducation89. Cette augmentation du budget sert notamment à de nombreuses campagnes de recrutement depuis 2009. Si le nombre total de porteurs d’armes n'est pas rendu public, le ministre de l’Intérieur en 2010, Jean-François Ndongou, annonce un renforcement des effectifs des policiers de 9 000 hommes en trois ans90. Le journal les Echos du Nord note que tous ces recrutements « pour l’essentiel, n’ont pas respecté les chartes dédiées pour l’incorporation dans ces corps. Pas d’enquête de moralité, pas de test d’aptitude, etc. ABO voulait juste des bêtes féroces »91. Quasiment tous les hauts gradés des corps de sécurité (armée, police, gendarmerie…) proviennent du sud-est du Gabon (comme Ali Bongo) ou des ethnies myéné, téké ou obamba92. Progressivement, il en va de même pour les forces de sécurité non gradées.



Ce recrutement « ethniquement sélectif » s’est généralisé depuis 2009, notamment au sein de la Garde républicaine. Ali Bongo, afin de rappeler à sa population la puissance de son armée et de ses policiers ou gendarmes, n’hésite pas à les mettre dans la rue. En 2010, plus de 7000 hommes et 700 véhicules, défilent devant le palais du bord de mer. Mais c’est surtout par leur présence dans la rue au quotidien que les forces d’Ali Bongo se rappellent au bon souvenir de la population. Les contrôles sont omniprésents, y compris en plein centre de la capitale Libreville, dans un objectif évident de dissuasion des contestations et non de préservation de la sécurité des Gabonais. Pour les éditions 2014 et 2015 des Journées de la défense nationale, différents ministres ou conseillers du président (pourtant tous civils) sont venus en tenue militaire (certains ont d’ailleurs reçu des décorations). Si cela reste de l’ordre du symbole, cela n’empêche pas de faire un grand bruit au Gabon, tant dans les médias qu’au sein de la population, ceux-ci s’inquiétant et s’interrogeant sur le fait que « le gouvernement serait [devenu] une junte militaire ».