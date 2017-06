Le Gabon de Bongo de la gestion patrimoniale informelle prédatrice. (Suite et fin)

Avec le système PDG. BONGO, tout se fait en barbarie comme s’il n’y avait pas de civilisation, de tradition de gestion politique et économique.



Ainsi sur l’identité nationale, le système a organisé l’occupation territoriale par un immigration économique sauvage, insolente et dominatrice d’étrangers de tous les horizons ; particulièrement en ce qui concerne l’immigration africaines, des ressortissants de l’Afrique de l’Ouest et du Cameroun. Ce sont ces immigrants qui ont apporté « la force du travail » à l’exploitation prédatrice du pays. Ils contrôlent le secteur du transport, de la distribution, et de la totalité de l’informel. Le système Bongo soutient la fluidité de ces hordes d’étrangers, et par le truchement de l’islamisation il autorise toujours plus d’immigration..Pour le système Bongo, il n’y a pas une culture gabonaise. Le Gabon par sa population autochtone, n’est rien du tout.



Pas de Gabon des hommes et des femmes de tradition indigène, pas de nation, un grand marché, des frontières ouvertes, les gens passent, viennent, circulent, consomment, L’argent [Satan, qui signifie l’accusateur ; et aussi et surtout la toute puissance du « Mammon », l’argent. « L’argent a plus tué d’âmes que le fer n’a tué de corps. »]. Voilà le Gabon des Bongo. Les problèmes d’identité, de culture, de civilisation ne sont pas posés. Le Gabon est devenu un pays où il n’y aurait pas d’habitant, mais seulement des exploiteurs et des consommateurs. Or non, c’est faut, ça ne fonctionne pas comme ça un pays, quelque soit l’état de sa population autochtone. Les résultats sont là : faillite totale sur tous les points.



Nous savons que ni l’impérialisme ni le colonialisme ne se résument à un acte d’acquisition et d’accumulation. Tous deux sont soutenus voire propulsés par d’impressionnantes formations idéologiques, dont des discours assurant que certains peuples et territoires ont besoin d’être dominés et le demandent, et des types de savoirs liés à la domination. Si, dans leur écrasante majorité, les colonies ont gagné leur indépendance, de nombreuses idées impérialistes qui ont nourri la conquête coloniale persistent. Plus important que le passé lui-même, il y a son ombre portée sur les attitudes culturelles, politiques et économiques d’aujourd’hui des puissances occidentales, vis-à-vis des pays du sud. Pour des raisons en partie ancrées dans l’expérience impériale, les vieux clivages entre colonisateurs et colonisés ont réapparu dans ce qu’on nomme souvent les rapports Nord-Sud., pays développés et pays sous développés..



Dans la situation globale qui est ainsi, celle du Gabon à l’heure actuelle, on peut croiser les courbes de rémunération du capital et du travail, de l’effort des nouveaux colonats avec les anciennes entités françaises et autres syro-libanais, auxquels s’est joints les prédateurs asiatiques, ainsi que des autres expatriés, qui ont investit l’économie de rente de l’exploitation des matières premières, , de l’investissement et de la spéculation, de l’acte productif et de l’épargne ; on peut visualiser graphiquement l’ampleur des irrégularités, par secteurs, par régions, statuts ou groupes sociaux, la proportion des populations que le chômage et la précarité éloignent des périmètres de retombées de la croissance, la progression parallèle des espaces de paupérisation de la très grande majorité et de l’enrichissement d’une infime minorité, la montée ou la décrue de l’insécurité et de la précarité, de l’exclusion et de la misère : aucune de ces courbes ne tendra à prouver que le niveau intensif de l’exploitation des ressources économiques de notre pays, la croissance exponentielle de la richesse globale nationale, le gonflement vertigineux des actifs financiers en circulation depuis les années 70, l’expansion de notre commerce avec le reste du monde ont induit en quoi que ce soit une revalorisation de l’être, une redistribution des chances, une rétractation des iniquités, un resserrement des écarts de fortune et d’infortunes, une réduction de l’injustice, un recul de la pauvreté, une Rédemption de l’individu libéré des oppressions matérielles.



Ce n’est qu’un constat. banal. Si banal même - et ce phénomène est en soit stupéfiant - que personne en réalité ne le conteste, même ceux qui, aux affaires de l’Etat depuis plus de trois décennies portent ou assument en quelque sorte l’entière responsabilité de cet état de choses. Dut-on balancer ensuite ce constat dans les cales de ce bateau ivre qu’est la Fatalité ou en nourrir la docte théorisation de l’adage selon lequel on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ; ou encore le fameux «le chien aboie, la caravane passe » de nos « compradores ». Et pardessus tout devant cette faillite, on prétend qu’on ne peut rien faire, qu’il ne peut y avoir de changement à ce pouvoir pourrie et incapable, pour établir de système, afin de donner au pays une politique réaliser dans l’intérêt de tous à ce pouvoir incapable.. L’un des dangers auxquels fait face aujourd’hui notre pays vient du fait que, barbare, sauvage sans culture, sans aucun sens moral ou un éthique de société, du vivre ensemble qui est l’objectif de politique ; ce pouvoir s »est fondé sur ce que les Ecritures saintes des chrétiens désignent comme les désirs de la chaire.



Le « Système Bongo » a conduit le Gabonais à toutes les formes inimaginables de prostitution pour l’argent. Il faut dire que le politique gabonais (le système Bongo), est englué dans la gestion du quotidien [des désirs de la chaire : - dont le Gabonais a fait la priorité de sa vie : Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Come la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.



Sous Bongo, c’est la politique du ventre , à quoi a conduit dans notre pays, de privilégier les désirs de la chair à ceux de l’Esprit ; faisant de celui-ci le pays de toutes les abominations résultant des œuvres de la chair, qui sont manifestes dans notre pays, à savoir : l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Ajoutés à cela, les crimes économiques et les crimes de sang dits « crimes rituels », tous impunis. Ce qui fait dire que le Gabon a dépassé en abominations, les villes bibliques de Sodome et Gomorrhe. Un pays béni des dieux, qui est tombé dans les mains du diable. Ce qui peut nous amener à dire que, avec la puissance diabolique du petit agent supplétif des troupes coloniales, Albert Bernard Bongo, devenu Omar Bongo Ondimba, le démurge satanique du système, la société gabonaise est devenu complètement déculturé.



Dégradation, perte de l’identité culturelle. On parle alors de déracinement. On voit bien la différence entre l’être acculturé, à l’aise dans les deux cultures, et l’être déculturé qui a oublié ses origines mais n’a pas assimilé d’autres valeurs culturelles. L’acquisition d’une deuxième culture ne change pas radicalement la situation initiale ; la perte de mon unique culture, en revanche, conduit à l’appauvrissement, voire à la disparition de mon univers. La perte d’une culture est donc un malheur. C’est la situation de ce monde. La perte d’une culture est donc un malheur. C’est de ce malheur que souffre le Gabon qui est gouverné par ces déculturés. Ce qui est cependant sidérant, c’est que c’est la France qui est responsable de cette situation, car, c’est la France qui a mis au pouvoir ces gens, qui les soutiens, jusqu’à encadrer ses crimes économiques et de sang avec des armées de mercenaires. Or la perte d’une culture est un malheur pour l’individu. L’écrivain et homme politique français, Maurice Barrès, (1862-1923), qui se fait, à travers ses romans et son action politique, le chantre du renouveau nationaliste. Parle de « déracinement », projetant un tel humain dans le végétatif. la déculturation, elle, est une menace. La perte d’une culture est donc un malheur. Barrès parle de « déracinement », projetant l’humain dans le végétatif. Nous sommes ici face au problème de déculturation.

. Pour avoir été assujetti pendant plus d’un demi-siècle à une crétinisation barbare, les Gabonais en générale, et les 87,6 % d’individus qui n’ont connu que le pouvoir de Bongo, se comportent en aliénés. Ils sont déculturés, pour ne pas dire Incultes.



Une chose est certaine : la maîtrise au moins est indispensable, et surtout bénéfique ; la déculturation, elle, est une grande menace. Il faut absolument avoir une culture. De même que la race, la culture préexiste à l’individu, et on ne peut changer de culture du jour au lendemain (à la manière dont on change de citoyenneté, par un acte de naturalisation).



Un humain auquel on barrerait l'accès à sa généalogie culturelle serait un humain en souffrance. D’autant plus lorsque ce sont des groupes qui à un moment donné de leur histoire sont obligés de se disperser, soit à l’intérieur d’un pays, soit en s’expatriant. La transmission est une impérieuse nécessité pour qu’un minimum de continuité, d’appartenance à un groupe, soit assuré. La mémoire du passé, de la culture, c’est ce qui distingue l’humain de l’animal ! - Le Gabonais, à l'heure actuelle, est à ce point de vue incontestablement un humain en souffrance, le système sous lequel il vit lui ayant barré l'accès à sa généalogie culturelle et même biologique. C'est ce qui constitue la grande crise de l'identité nationale dans notre pays, et qui ébranle l'armature de nos institutions politiques, civiles et même religieuses.



« Déracinement », projetant un tel humain dans le végétatif. C’est ce que le système Bongo a fait de l’homme gabonais.

Au Gabon, un devoir de mémoire est absolument indispensable, car l’imposture est en train d’imposer aux gabonais une lecture historique de l’évènementiel national qui souvent n’a rien à voir avec la réalité des faits vécus.

Dans les temps présents, s'opposent dans notre monde ceux qui, à cause de leurs privilèges, - [tous basés sur les désirs de la chaire]- s'évertuent à entrer dans l'avenir à reculons, car ils s'accrochent au passé et ne vivent que l'instant présent.



Et ceux qui ont pris conscience du mouvement réel de l'histoire et s'efforcent de le maîtriser sont les hommes du destin. Animés de l'esprit créateur et de la foi dans la civilisation, - [ ils savent que l’homme ne vit pas que de pain seulement… ; et que pour l’édification d’une société ils ne savent pas que c'est impossible de changer le sort et de créer son histoire, ou de maîtriser le mouvement présent de cette histoire. Alors, ils s'engagent et réalisent une révolution.

Dans notre pays, la révolution est devenue inéluctable pour sortir de la décadence actuelle, et libérer le pays de ce pouvoir en faillite sur tous les plans : Quand les divisions profondes qui paraissent dans le camp du pouvoir et de l’ordre provoquent un isolement, une démobilisation des élites, et une fracture en leur sein ; ce n’est pas le clivage entre élite et peuple qui constitue, en l’occurrence, le facteur déclenchant mais le moment ou la profondeur de la césure qui conduit une partie de l’élite à faire sécession et à se retrouver objectivement - fût-ce provisoirement - en phase avec une grande partie du peuple ; Quand l’ordre existant est ressenti par une fraction de plus en plus large de la population comme un désordre établi, ce qui favorise la nostalgie vague d’un ordre ancien idéalisé dont on se convainc qu’il fut raisonnable et juste.



C’est l’idée du philosophe Jean-Jacques Rousseau, présente tout au long de la première révolution française, de la restauration nécessaire d’un ordre naturel perverti par une civilisation qui aurait mal tourné ;Quand le cours de l’évolution sociale est perçu comme tellement irrationnel que la restauration du règne de la raison n’apparaît plus devoir se réaliser qu’à travers une rupture ou un renversement, ce qu’incarne parfaitement la figure de Socrate dans la République de Platon ; La révolution devient inéluctable. Dans un tel contexte, une révolution particulière, en un point donné d’un espace politiquement ou moralement intégré intervient presque toujours comme une flammèche qui provoque l’incendie. Cela impose aux classes politiques progressistes, d’imaginer de nouvelles solutions. C’est ce que les patriotes gabonais doivent réaliser dorénavant.



Mais, il faut savoir que, loin d’être un aléa, le pire n’est que l’une des formes de réalisation du mieux. Pourquoi ? Parce qu’on ne navigue pas contre le vent, parce qu’on ne remonte pas un courant qui emporte tout sur son passage, parce qu’on ne se met pas en travers d’une dynamique : celle de l’Histoire, parce que la réalité elle-même, parce que les critères, parce que les contraintes. Parce que, enfin, la dialectique autour de laquelle s’enroulent les flux ressemble fort à la destinée - le fatum - que nouaient et dénouaient des dieux neurasthéniques ou farceurs. Vous autres, pensez que c’est la leçon de notre histoire. C’est sur les vieilles cicatrices que s’ouvrent le plus souvent les nouvelles blessures. Quand l’histoire remue, il faut avoir un coup d’avance, ne pas se laisser enfermer dans des logiques qui vous conduisent à des solutions dont vous ne voulez pas.



Voilà sur quelles bases j’entends parler du CHANGEMENT que nous devons réaliser, en éradiquant les fondements du système actuel. Ces différents points que nous avons brièvement relevés, chacun d’entre eux, en effet éclaire la situation présente et met en perspective les potentialités révolutionnaires qu’elle révèle.N’en doutons pas, notre peuple retrouvera le chemin de son destin réel, et il le fera par une RÉVOLUTION, profonde, globale et nationale. Révolution : revolver, retour aux sources, sortir de la vie de mensonge de l’imposture de la dictature, pour retrouver la vie dans la vérité. Voilà ce que nous avons à faire, nous les Gabonais qui on survécu contre vents et marées, en dehors du système, au prix de tant de misères et de souffrances injustifiées.



Les révolutions sont des changements conscients au sein, des sociétés humaines. Elles deviennent telles qu’elles de plus en plus, au fur et à mesure que s’accroît le degré de conscience de la majorité des peuples du monde. L’acte de volonté de personnes, qui veulent la révolution, s’accompagne d’un acte de volonté dirigé sur elles-mêmes, car elles doivent également changer. Ainsi, l’avenir de l’homme est-il cette transformation de lui-même, réprimant consciemment ce qu’on appelle les « instincts » : l’avidité, l’égoïsme, l’inhumanité envers autrui. Cette dimension morale, saisie et réalisée consciemment, accélère le processus révolutionnaire et est clé de l’avenir. Aussi toutes les révolutions dignes de ce nom, ne sont-elles pas seulement un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre, mais une suite d’immenses exercices en vue de se changer d’abord soi-même. Cette révolution intérieure doit accompagner alors la révolution sociale, et l’élimination des habitudes, attitudes, idées et préjugés anciens négatifs est aussi essentielle que l’écroulement recherché des vieilles structures sociales. En fait, on ne peut réaliser l’un sans réaliser l’autre.



Mais alors, nous devons choisir, car ce monde comme il est organisé, nous propose de continuer comme avant, ce qui si lamentablement échoué. Si nous voulons commencer ce monde que notre peuple désespère de vivre, et que la prise de conscience de ses enfants veut annoncer, c’est le moment de se demander quelle va être notre direction, de quel côté va aller ce peuple et cette nation demain, avec le CHANGEMENT du système. Le CHANGEMENT , sera-t-il ce fanal qui annonce à tous les Gabonais qu’ils ont enfin un point d’appui politique dans la volonté des nouveaux dirigeants sortis de la Révolution en cours, de ne travailler à rien d’autre qu’à l’intérêt général humain ; à ne vouloir plus aucune excellence que dans la République démocratique, respectueuse des Droits de l’Homme et du Citoyen !.

Pour cela, il faut qu’au moment où le futur semblait avoir fermé ses portes de fer devant, nos volontés à l’instant où se produit ce moment si nouveau que je peux nommer en disant : ça s’entend, ça se sent, la victoire est à la portée de nos efforts.



Il faut commencer par le commencement, et si vous voulez parler au monde, commencez par faire le ménage au sein de la classe politique dirigeante.. Il faut que s’achève la guerre contre les pauvres qui, s’est nouée dans ce pays. Il faut que ce soit mis un terme à cette caste dorée de parasites incapables, inutiles.et

Criminels qui ont constitués l’oligarchie prédatrice qui ruine le pays par le vol, le détournement de l’argent et des biens publics, la corruption, et tous les autres crimes économiques. À ceux qui nous annoncent une nouvelle fois leurs dernières grandes idées de croissances prédatrices des richesses de notre pays, par concessions aux multinationales étrangères. Regardez-les, les nantis agents compradores, les puissants, les importants nous faire la leçon, nous imposer encore à des sacrifices. Les riches au Gabon vivent de ce qui appartient à la nation, en se servant de leurs fonctions dans l’Etat, au lieu de servir le peuple, ce qui est normalement la vocation d’un Etat démocratique.. « Au Gabon, toutes les fortunes viennent de l’Etat. Elles sont nées de la corruption », souligne un directeur d’une société français. Faisant subir ainsi à l’homme gabonais, le sort de ceux qui vivent en permanence dans leur existence quotidienne ce que Mgr. Helder Câmara a appelé « la première violence », c'est-à-dire l'injustice des structures sociales comme telles ou « injustices structurelles ».



. On ne saurait bien commencer ce que nous avons à faire sans relever d’abord ce que ce monde pourrie, absurde a fait tomber à terre, et dont l’intelligence

De plus, Gabonais, nous devons comprendre que les puissances étrangères avec lesquelles engageons, des relations économiques, sur la base de l’informel, sans aucune base idéologique économique comme ligne de conduite, ne pourront pas nous permettre un processus de développement économique. Leur intérêt est essentiellement mercantile, et ne se suffisent pas à elles-mêmes, et n’ont pas la réponse à toutes les demandes de la nature humaine. Le développement exceptionnel atteint par la civilisation moderne d'essence occidentale s'est renforcée sur des doctrines humanistes et des philosophies dites de Lumières, dans lesquelles se sont incrustées des erreurs idéologiques et des tares qui ont conduit, deux fois en un siècle, cette grande civilisation au bord d'un effondrement Les partisans du mouvement français des Lumières promettait à l'humanité la solution de tous les maux.

Il faut une révolution pour sortir notre pays de la direction de « zone en dehors du temps » dans laquelle le pouvoir inique du système Bongo l’a conduit.



Pour moi, depuis tout au moins le coup d’Etat électoral perpétré par le système en 2009, une révolution était devenue possible et probable dans notre pays. Le décès d’AMO avait réuni les ingrédients d’une contexte politique propre à une révolution populaire, pour changer le système..Les Gabonaises et les Gabonais de tout âge et de toutes les ethnies avaient pris conscience de leur pouvoir et de la force qui était la leur. Ce peuple venait de démontrer du 28 avril au 4 mai de 2015, ce donc il était capable, en prenant les commandes des obsèques nationales de leur Président, à la surprise générale. La force tranquille, puissante et a mis hors du jeu les politiciens, et neutralisé les manœuvres occultes autour de la dépouille d’Ali Bongo avec la complicité de ses affidés en sorcelleries.



Les gens, Soyons conscient que nous sommes maintenant engagés dans une « Révolution ». Nous devons compter sur cette force cachée du « pouvoir des sans pouvoir » : c'est-à-dire celui des individus qui ont décidé de rompre avec la « vie dans le mensonge » de la dictature et de ses agents, et de vivre dans la vérité, de dire à voix haute ce qu'ils pensent ; ceux qui ont décidé de se solidariser avec leurs concitoyens, de créer comme ils l'entendent et de vivre simplement en harmonie avec leur « moi meilleur ».



Le fait qu’une large partie de Gabonais continue de se laisser duper par les fausses promesses électoralistes du régime ne doit pas agacer seulement comme une capitulation continuelle face au mensonge, et à la corruption par l’achat des consciences du système ; s'il exprime ou reflète l'expression d'un renoncement au sens de la vie ; il devient sérieusement inquiétant pour le destin de notre pays. Parce que l'ampleur de la crise éthique que traverse notre société à l'heure actuelle, et la densité du désarroi qui se manifeste aujourd'hui dans la société gabonaise, sont lourdes de risques énormes d'une fuite en avant vers l'irrationnel, d'où peuvent naître des monstres. Elles invitent tous les Gabonais sains d'esprit et de bonne volonté à un ressourcement dans les valeurs concrètes de notre peuple. Montrer le vrai pour le distinguer du faux, chercher la vérité dans la vie, voilà un domaine que l'action politique, le pouvoir politique doit forger. Il devient une nécessité impérieuse, et une obligation pour les patriotes qui s’opposent au régime, et le combattent, d'engager un débat franc et mobilisateur avec notre peuple, dont le caractère pluridimensionnel et transversal rendra capable de transcender les clivages classiques, tant ethniques que politiques actuels, qui ont pu nous tenir séparés les uns des autres. Un tel nouveau discours patriotique doit s'adresser à tout le peuple, à tous ceux qui subissent en silence, quelle que soit leur position, les injustices et les misères.



Tout le problème est de savoir comment effectuer cette mobilisation et utiliser le peuple mobilisé pour en faire de sa puissance et de sa force le fer de lance contre la force brutale du mensonge du dictateur. La légitimité ne notre combat ne viendra que du peuple, et non des combinaisons d’une succession orchestrée en dehors de la volonté populaire. L’opposition est dans le peuple. C’est cette opposition qu’il faut mobiliser et encadrer, car, c’est avec quoi on peut réaliser le changement. Aujourd'hui, fort de l’expérience acquise depuis 1990, et face à la gravité de la situation présente, une remobilisation générale du peuple, menée par des patriotes véritables est une condition sine qanun pour réaliser le changement indispensable pour maîtriser notre destin en tant que nation, gouvernée sous l’idéal démocratique. Dans ce sens, la seule union valable, c’est celle avec le peuple. Nous avons le devoir sacré d'organiser un regroupement tactique, pour relever la gageure du redressement de notre pays, apporter un changement à la faillite retentissante du système en place, depuis presque un demi-siècle.



Le peuple « réveillé » et décidé, peut et doit jouer le premier rôle pour arracher au « microcosme politicien » le changement. Il est le seul moyen réaliste que les vrais leaders, qui ne sont pas des « politiciens », mais de nobles politiques doivent mobiliser afin de libérer le pays de la domination du système PDG. Bongo.



C’est un tel objectif que le « MOUVEMENT ANTISYSTEMIQUE POUR LA RENAISSANCE NATIONALE ». (M.A.R.N)- « Le groupement des patriotes », qui va être proposé ambitionne d’atteindre.



Parce que dans notre pays, tout semble comme si la plupart de ceux qui créent des partis politiques pensent d’abord à ce que, à titre individuel on obtient : c’est pour son ventre, car c’est à cela que grosso modo la politique servirait : « La politique du ventre »: « Au Gabon, toutes les fortunes viennent de l'Etat. Elles sont nées de la corruption, souligne le directeur d'une société française. » Les principaux acteurs du microcosme politique gabonais définissent l’enjeu de la politique comme : « la possibilité d’acquérir la richesse et le prestige, d’être capable d’en distribuer les bénéfices sous la forme d’emplois, de contrats, de bourses, de dons d’argent, etc., à ses parents et à ses alliés politiques » . Partant du constat que ces partis politiques traditionnels dans notre pays sont dans l’incapacité aujourd’hui de servir de canaux d’expression aux offres et aux demandes politiques d’une société démocratique. L’idée de la création du Mouvement Antisystème pour la Renaissance Nationale ( M.A.R.N), prend racine dans la conviction de la nécessité d’un mouvement transversal, qui sort des organisations traditionnelles actuelles, issues du pseudo-multipartisme, institué au sortir de la Conférence nationale de 1990. Son premier objectif sera l’éducation du peuple, par une vulgarisation des concepts politiques et économiques qui mènent le monde moderne, et l’établissement d’une synergie.des intelligences, au-delà de leur appartenance partisane, religieuse ou tout autre, en vue de l’action concrète.



Ailleurs comme hier au Burkina Faso où, la chute de Blaise Compaoré, a été le résultat d'une conjonction de facteurs politiques et sociaux, (comme actuellement au Gabon). Mais l'insurrection populaire qui a balayé le pouvoir de Compaoré vendredi le 31 octobre 2014, n'aurait jamais été possible sans le niveau d'éducation politique du peuple burkinabé. Malheureusement au Gabon, au lieu de l’éducation, les politiciens gabonais qui gesticulent aujourd’hui ont plutôt crétinisé le peuple sous le régime d’Omar Bongo dans lequel ils s’étaient investis non pour servir le Gabon, mais pour s’en servir. Le peuple ainsi crétinisé ne peut se comporter qu’en individus aliénés face aux mensonges et au discours démagogiques de ces politiciens. La manifestation politique se réduit par l’insulte, l’invective et autres propos de détestation contre ceux qui ne se refusent à s’embarquer dans l’une et l’autre des factions ou même de ceux qui osent tout simplement à mettre en cause la démarche de tel ou tel prétendu leader de l’opposition.



Je parle d’Imposture : Selon Le Petit Larousse, l’imposture est l’« Action, procédé de quelqu’un qui cherche à tromper par de fausses apparences ou des affirmations mensongères, notamment en usurpant une qualité, un titre, une identité, ou en présentant une œuvre pour ce qu’elle n’est pas. » - «L’essentiel : se débarrasser du régime en place», pour sauvegarder les acquis. D’où l’on évoque l’alternance à Ali Bongo et non le changement du régime. Au de la du grouillement intempestif du microcosme politicien de l’héritage d’Omar Bongo Ondimba (Pédégistes restés avec le fils émergent Ali Bongo et Pédégistes de la chienlit opposants à ce dernier) ; LE VRAI COMBAT C’EST LE CHANGEMENT DU SYSTÈME !



Or, l’opposition réel au système est dans le peuple. C’est cette opposition qu’il faut mobiliser et encadrer, et avec quoi peut se réaliser le changement. Aujourd'hui, fort de l’expérience acquise depuis 1990, et face à la gravité de la situation présente, une remobilisation générale du peuple, menée par des patriotes véritables est une condition sine qanun pour réaliser le changement ou l’alternance. Dans ce sens, la seule union valable, c’est celle avec le peuple..Nous avons le devoir sacré d'organiser un regroupement tactique, pour relever la gageure du redressement de notre pays, apporter une alternative à la faillite retentissante du système en place, depuis presque un demi-siècle. Il faut que les patriotes se lèvent pour engager notre peuple à l’action, le remobiliser pour le conduire à une prise en mains de son propre destin. Il nous faut de toute urgence mobiliser cette opposition du peuple qui a pris conscience de sa force et qui se structure.



« Comme dans l'opéra russe, le chœur, le peuple monte au fil des actes, à l'avant-scène et ravit le premier rôle aux ténors ». Ainsi le grand peuple gabonais, le peuple de Rempole, Emane Tolé, Mbombé, Mavurulu, longtemps réduit au rôle de chœur des tenants du pouvoir dans le Bongoland, est monté à l’avant-scène et a ravit le premier rôle dans la révolution en cours, aux ténors politiciens. Et comme dans une telle circonstance de l’histoire des nations, la victoire appartient toujours au peuple, il en va de même pour ce brave et grand peuple gabonais. Ce qui se passe dans le « microcosme politicien » de l’héritage du démurge Omar Bongo Ondimba est l’indication que les murs de Jéricho se fissurent. L’effondrement total de la citadelle est en vue. Le peuple avec ses « vrais prêtres » porteurs de l’arche qui est la vérité, entrera bientôt dans la citadelle pour bâtir le Gabon de ses espérances. Voilà ce que préfigurent toutes les sortes des évènements que nous vivons en cet instant.



Le Burkina Faso a réussi sa révolution. Une révolution imprimée par la bravoure d'un peuple engagé et déterminé. Au nombre de ces braves qui ont écrit l'histoire du 30 octobre 2014, Lassina Sawadogo, inspecteur des impôts. L'image de son affrontement avec des militaires armés a fait le tour du web La chute de Blaise Compaoré, a été le résultat d'une conjonction de facteurs politiques et sociaux, (comme actuellement au Gabon). Pour expliquer son action Lassina Sawadogo déclare dans une vidéo (à voir absolument) ; « … C’est nous qui avons appelé les gens pour marcher sur l’Assemblée nationale. Je milite dans le parti depuis longtemps. Si nous n’y allons pas, c’est les enfants de qui on va demander qu’ils aillent aux faites, et nous derrières.



Nous devons donner l’exemple. » - C’est ainsi que l'insurrection populaire qui a balayé le pouvoir de Compaoré vendredi le 31 octobre 2014, n'aurait jamais été possible sans le niveau d'éducation politique du peuple burkinabé.Il faut reconnaître que le manque d’éducation politique du Gabonais, est un réal obstacle, pour un changement du système.Ce manque total de culture politique, en plus d’une éducation d’une éducation de base qui n’existe plus ni dans les familles, ni à l’école, avec des valeurs propres, est un gros handicap pour le combat politique que nous devons mener. Mobiliser le peuple c’est d’abord l’éduquer, le politiser. Politiser le peuple c’est avant tout désirer gouverner avec le peuple et pour le peuple. Ce ne doit pas être un langage destiné à camoufler une direction bourgeoise. La politisation des masses n’est pas la mobilisation trois ou quatre fois l’an de dizaines ou de centaines de milliers d’hommes et de femmes. Ces meetings, ces rassemblements spectaculaires s’apparentent à la vieille tactique d’avant l’indépendance où l’on exhibait ses forces pour se prouver à soi-même et aux autres qu’on avait le peuple avec soi. La politisation des masses se propose non d’infantiliser les masses mais de les rendre adultes.



Pour conclure : Sortons des incantations intempestives , engageons-nous (vieux, jeunes et plus jeunes, tous) sur le terrain pratique de lutte pour renverser le régime et prendre en main notre destins. Soyons modestes et humbles dans nos engagements, sans nous considérer de superman. Pour moi, ce qui doit nous animer, c’est le désir et la volonté d’éviter la répétition des fautes des « révolutions » du passé qui ont eu lieu dans d’autres pays. C’est aussi et surtout de tenir compte des mensonges que nous avons connu depuis l’avènement du pseudo-multipartisme. La recherche d’un moyen d’accélérer notre développement au lieu de traîner derrière un « pilote » quel qu’il soit doit être notre préoccupation essentielle. Le progrès consiste à retenir les leçons du passé pour éviter des erreurs futures. La foi aveugle est à proscrire ; il ne peut être question de traîner derrières d’autres à une allure de colimaçon. L’étude de la vérité universelle de toute idéologie quelle qu’elle soit, doit être combinée à la réalité gabonaise.



Ce n’est pas pour que tel ou tel nom soit un slogan que nous devons nous investir. Nous devons cesser d’êtres des dévots de quelles-que …« . La révolution libératrice que nous devons réaliser doit être porteuse d’un programme, il s’appelle l’Avenir en commun. Guérissez-nous les gens de cette manie d’attendre d’un homme, une perfection qu’il ne peut pas avoir. Comptons sur nos propres forces. Chacun doit faire sa ma part de travail. C’est dans l’épreuve que l’on connaît ses vrais amis ; c’est dans l’erreur qu’un parti connaît ses vrais militants... Ce sentiment de fidélité est le plus sûr allié du pouvoir, de ses erreurs, de ses abus et de ses crimes. Les adhésions aveugles étouffent le sens critique ou, du moins, interdisent d’en tirer les conséquences...



Peu importe que le dirigeant de mon parti soit corrompu, je ne dois pas faire le jeu de mes adversaires. Lorsque l’exigence de fidélité ne débouche pas sur l’aveuglement pur et simple, sur le refus de voir les vérités, elle conduit à l’impuissance, au silence malheureux et résigné. Face à ce piège, il est temps de réhabiliter la trahison - celle de Psyché (qui veut dire Âme). Non pas la perfidie de celui qui joue double jeu et, feignant de soutenir un parti, épouse en secret la cause adverse, mais la saine (et courageuse) décision de celui qui, un beau matin, annonce à ses amis : « Je change de camp ». Il nous faut vivre avec nos bagages, toujours disposés à planter là ceux qui crurent nous avoir ligotés dans leurs sentiments, ceux qui prétendirent « compter sur nous »... Compter sur nous, il n’y faut pas compter... Nous ne sommes pas des adhérents, nous sommes des contractants... une fidélité aveugle porte en elle les germes des plus graves trahisons.



Chers compatriotes, voilà comment se comporter en vrai patriote, libre, combattant pour la liberté, pour rejeter à jamais les faux prophètes, les faux pères fondateurs qui nous demandent à chaque fois d’hypothéquer dans leurs mains nos destins.