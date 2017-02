Le Gabon d'Ali Bongo va suspendre les salaires de 807 fonctionnaires grévistes dès cette fin de mois

Le gouvernement gabonais est plus que jamais en croisade contre l’enseignant en grève. Depuis décembre, les enseignants réclament le paiement de leurs primes impayés et de meilleurs conditions de travail. Après la note circulaire prise par le ministre de l’éducation, Florentin Moussavou, visant à traquer les enseignants absents de leur poste, le gouvernement passe désormais à l’offensive pour tenter de tordre le coup à la grève des enseignants qui paralyse le secteur depuis près de deux mois.



« A la demande du ministre de l’Education nationale, le gouvernement a décidé de la suspension de solde dès ce mois de février de 807 agents du primaire et du secondaire jusqu’à ce que, naturellement le travail pour eux reprenne », a affirmé hier Alain-Claude Bilie By Nze lors de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire. Le gouvernement accuse les syndicalistes d’avoir rejeté sa main-tenue d’où ces représailles financières.



Ces agents grévistes seraient donc privés de leur salaire dès le 25 de ce mois. « Cette suspension de solde n’est qu’une première étape. Des procédures sont engagées pour que certains enseignants soient radiés de la Fonction publique compte tenu de leur absence prolongée des salles de classes », a-t-il poursuivi.



Ces mesures viseraient donc les centrales syndicales qui ont incité leurs adhérents à garder le piquet de grève. Le gouvernement d’Issoze Ngondet est plus que jamais dans une crise qui perdure chaque année en raison de retard de paiement de primes aux agents publics. Le bras de fer gouvernement vs syndicalistes est plus que jamais à son comble, laissant les élèves dans la tourmente.



avec info241.com/