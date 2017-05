Le Gabon d'Ali Bongo souhaite à la recherche de 6 milliards sur les marchés sous-régionaux

Cette nouvelle émission de bons du Trésor public gabonais a de nouveau été lancée le 26 avril dernier pour espérer récolter 6 milliards de nos francs. Pour ce nouvel emprunt, ce sont 6.000 titres d’une valeur nominale d’un million que le Gabon souhaite trouver acquéreurs sur le marché financier de la CEMAC.



Contrairement aux précédents emprunts, la somme empruntée devra être remboursée intégralement avant le 27 octobre 2017. Un argument qui devrait rassurer les personnes physiques ou morales souhaitant acquérir ces titres. Celles-ci devront s’adresser aux 13 établissements de crédits agréés comme "Spécialistes en valeurs du Trésor" pour devenir créancier du Gabon.



Comme il est désormais de coutume, les deux ministres gabonais en charge du dossier Mathias Otounga Ossibadjouo (ministre du Budget et des Comptes public) et Noël Mboumba (délégué à l’Economie) ont préféré ne rien laisser transparaître sur l’objet et l’utilisation de ces fonds, dans leur communiqué relatif à ce nouvel emprunt.





