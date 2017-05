Le Gabon d'Ali Bongo révisera son code de la nationalité pour faciliter le retour des descendants d’esclaves

Ali Bongo a fait cette déclaration au terme d’une rencontre dans son palais avec des afro-descendants venus au Gabon pour participer à un colloque sur la décennie des afro-descendants décrétée par l’ONU en 2014.



Le colloque co-organisé par l’ONU et le Centre international des civilisations bantu (CICIBA) a mis face à face les descendants des esclaves africains et les peuples noirs d’Afrique.



Dans la déclaration de Libreville publiée au terme de ce colloque, Libreville s’est engagée de réviser son code de la nationalité pour introduire une disposition spécifique permettant de faciliter l’accès à la nationalité gabonaise aux afro-descendants qui en exprimeraient le besoin.



Le Gabon d'Ali Bongo deviendrait ainsi le premier pays africain à reconnaître un droit au retour en faveur des descendants des déportés africains.



La capitale gabonaise doit son nom de Libreville à cause de la libération des esclaves sur la côte suite à l’abolition de l’esclavage dans les années 1800.



Gaston Ella & Xinhua

avec gabonactu