Le Gabon d'Ali Bongo remanie à nouveau de son gouvernement en l’espace de deux semaines

Un second remaniement en moins de deux semaines. Le gouvernement de Franck Emmanuel Issoze Ngondet en est désormais à sa troisième mouture. Par décret présidentiel daté de ce lundi 9 janvier, un remaniement "technique" concernant les ministères du Pétrole, du Budget et de l’Economie est entré en vigueur.



Ainsi le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, Étienne Dieudonné Ngoubou, a ainsi été remercié et remplacé par Pascal Houangni Ambourouet. Au ministère de l’Economie, le ministre délégué Pascal Ouagny Ambourouet cède sa place à Noël Mboumba, ancien ministre délégué auprès du ministre du Budget muté. Noël Mboumba est lui remplacé au Budget par un nouvel entrant Edgar Anicet Mboumbou Miyakou.



Après le mini remaniement du 27 décembre qui a ajouté au ministère de la Défense celui des Affaires présidentielles, ce second remaniement en moins de deux semaines signe le départ remarqué d’Étienne Dieudonné Ngoubou du gouvernement , considéré comme un proche de l’ancien directeur de cabinet présidentiel Maixent Accombressi.



Le gouvernement Issoze Ngondet dit d’ouverture à l’opposition avait été mis en place le 2 octobre aux lendemains de la réélection controversée d’Ali Bongo. Il comporte 40 membres...



