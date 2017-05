Le Gabon d'Ali Bongo ne récolte que 3 des 9 milliards sollicités sur les marchés de la CEMAC

Depuis fin 2016, l’Etat gabonais via sa direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) multiplie les emprunts sur les marchés de la zone CEMAC (Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale). La semaine dernière, le pays pétrolier avait sollicité des marchés financiers 9 milliards de nos francs pour renflouer ses caisses. Cette opération n’aura pas été un franc succès puisque le Gabon devra se contenter que de 3,732 milliards.



Cette énième opération d’émission de bons du Trésor public gabonais aux fins de solliciter de l’emprunt sur les marchés, promettait pourtant aux futurs créanciers du Gabon un taux attractif de 5,8%. Le Gabon entendait même honoré sa dette dans les six mois soit le 24 novembre 2017. Une proposition alléchante qui n’aura finalement pas séduit les marchés. En effet, seuls 3 soumissionnaires sur 13 ont souscrit à l’appel du Gabon.



Sur les raisons de cette nouvelle levée de fonds à laquelle se livre le pays depuis plus de 9 mois, les autorités gabonaises avaient évoqué des "besoins ponctuels", sans plus de précisions. Le moins que l’on puisse dire est que le Gabon, à force de recours à des emprunts à répétition chaque mois, n’inspire plus suffisamment confiance sur les marchés. Une crise de trésorerie qui pourrait s’adjoindre à la fébrilité des marchés de la sous-région.



avec info241.com