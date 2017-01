Le Gabon d'Ali Bongo menace de radier de la Fonction publique des agents en grève

Dynamique Unitaire ayant appelé samedi dernier à une grève illimitée qui pourrait bien paralyser les services publics gabonais, le gouvernement gabonais a vite fait de sortir le bâton pour menacer les syndicalistes de radiation de la fonction publique. Ce d’autant que la puissante confédération syndicale avait déposé le 1er décembre dernier sur la table du Premier ministre un chapelet de revendications qui n’aurait pas suscité la moindre réaction du gouvernement gabonais.



Lors de son traditionnel point de presse tenu hier à la maison de la radio George Rawiri, Alain Claude Bilie-By-Nze a indiqué que « le ministère de la fonction publique dressera une liste, et tous ceux qui ne seront pas en poste seront licenciés de la fonction publique ». Bien que plusieurs autres syndicats publics soient en grève dont celui notamment des greffiers, le porte parole du gouvernement a indiqué que « si les membres de la Dynamique unitaire ne veulent plus être fonctionnaire, d’autres personnes seront recrutées en substitution ».



Le droit de grève bien qu’étant reconnu un droit constitutionnel et un droit international, les autorités gabonaises ne semblent pas l’entendre de cette oreille. Une autre façon de faire taire tout mouvement social à quelques deux jours du démarrage de la Coupe d’Afrique des nations de football que le pays organise pour la seconde fois de son histoire, 5 ans seulement après celle de 2012 co-organisée avec la Guinée équatoriale.





