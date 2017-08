Le Gabon d'Ali Bongo lève à nouveau 10,7 milliards d’emprunts sur le marché de la CEMAC

Le Gabon a décidément la côte à l’emprunt public malgré les échecs relatives des précédentes opérations. Bien que le pays semble s’être engagé dans une course compulsive à l’emprunt par l’émission de ses bons du Trésor et assimilables, la dernière opération en date a été couverte à 107%.



De quoi redonner le sourire aux ministres Noël Mboumba et Mathias Otounga Ossibadjouo, respectivement ministre délégué à l’Economie et ministre du Budget et des Comptes publics à l’origine de la manœuvre conjointe via la direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor.



Cet emprunt en poche, le Gabon devra le rembourser sous 26 semaines soit au plus tard le 26 janvier 2018. Au final, ce sont 5 soumissionnaires sur 13 qui se sont portés créanciers du Gabon pour cette opération d’emprunt, la énième d’une longue série que le pays pétrolier multiplie depuis plus d’un an sur les marchés régionaux d’Afrique centrale.



Rappelons que le taux d’emprunt attractif proposé par les autorités gabonaises était de 6%. Donc le Gabon devra rembourser dans les 6 mois à venir la somme totale de 642 millions en plus des 10,7 milliards récoltés. Soit une dette totale de 11,342 milliards à rembourser au 26 janvier 2018.



