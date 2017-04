Le Gabon d'Ali Bongo envisage de revenir à un taux unique de TVA à 18%

(Le Nouveau Gabon) - L’ancien modèle de TVA unique, appliqué au Gabon il y a quelques années, est en passe de refaire surface. La direction générale des Impôts justifie ce rétropédalage par les insuccès et les insuffisances de l’actuel système qui fractionne le régime d’imposition des opérateurs économiques par filière.



Yannick Mokanda, directeur général adjoint des Impôts, explique que cette politique publique menée pendant plusieurs exercices pose quelques problèmes notamment au niveau de la garantie de la fluidité de la TVA.



En plus de cette préoccupation, les résultats escomptés n’ont pas suivi et l’on enregistre aujourd’hui des performances bien en deçà des objectifs fixés à l’administration fiscale. La direction générale des impôts plafonne le rendement de cette politique à 300 milliards de Fcfa, à ce jour.



Du coup, l’on questionne les résultats des réformes engagées au sein de cette administration. En effet, les ajustements du taux imposable aux denrées de première nécessité qui ont perdu 5% de leur valeur et du revenu des personnes physiques qui a subi une décote de 15%, n’ont pas eu d’impact sur les recettes fiscales. Car, pour les Impôts, ces efforts réalisés par l’Etat avaient pour objectif à terme, d’augmenter le rendement fiscal.



C’est pourquoi l’on penche pour un retour à l’ancien système d’imposition qui préconisait un taux unique de la TVA à 18%, au lieu du système mobile actuel, afin de dynamiser les performances de l’administration fiscale.



Auxence Mengue