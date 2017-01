Le Gabon d'Ali Bongo : Une marche pour la libération d’un ex ministre gabonais du Pétrole emprisonné

Les Mayesiens ont tenu samedi à marquer leur solidarité à leur fils Etienne Ngoubou, débarqué du gouvernement gabonais dernièrement puis poursuivi par la justice gabonaise pour détournement de fonds publics. Des jeunes, des femmes et des hommes munis de pancartes et de banderoles ont défilé dans les rues de Mayumba pour demander la libération du ministre du Pétrole déchu, soupçonné de malversations financières.



Sur les pancartes des manifestants, on pouvait y lire "Libérez vite Ngoubou, il nous manque" ou encore "Pour les chantiers engagés, les Mayesiens soutiennent Etienne Ngoubou jusqu’à leur achèvement". Autant dire que les fils et filles de Mayumba sont très reconnaissants vis-à-vis de leur ministre qui aurait de nombreux projets en suspend pour eux.



Pas si sûr cependant que leur appel soit entendu par les autorités judiciaires qui l’ont écroué après l’avoir entendu au lendemain de son éviction du gouvernement le 9 janvier. Une perquisition avait même ponctuée la passation de service entre le nouvel entrant et l’ancien ministre dans les locaux abritant les services dudit ministère à Libreville. Une situation plutôt inédite dans le pays gangrené par une corruption généralisée de l’élite politique et la mauvaise gouvernance décriée des autorités publiques.