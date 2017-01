Le Gabon d'Ali Bongo - Pétrole : Grève illimitée à Shell

Estimant n’avoir pas jusqu’à ce jour obtenu satisfaction à leurs revendications inscrites dans le cahier de charges porté à la connaissance de la direction générale de Shell Gabon, le 30 décembre, l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) a déclenché une grève illimitée le 11 janvier.



Dans sa correspondance, l’organisation syndicale a invité les employés du pétrole à cesser toute activité professionnelle dans les différents sites de l’entreprise : Libreville, Port-Gentil, Rabi, Gamba, Koula et Toucan. Une grève que l’Onep justifie par la non satisfaction des revendications sur la dégradation climat social qui prévaut au sein de la société, suite à l’échec des discussions tenues en interne entre les représentants du personnel et ceux du groupe Shell, du 9 au 19 décembre 2016.



Estimant avoir a dépassé la date à laquelle ces revendications auraient dû trouver satisfaction, l’Onep n’a trouvé d’autre choix que de demander aux employés de cesser toute activité, à travers une grève illimitée. Les grévistes précisent par ailleurs qu’ils n’entendent pas assurer un service minimum en raison de l’absence d’un procès -verbal établi sur ce point.



Très remonté, l’Onep dit « tenir l’employeur pour responsable de tout débordement liée à sa tentative de faire remplacer un travailleur gréviste au moment où la loi le lui interdit », et a demandé à tous les employés de « rester mobilisées, disciplinés et de se conformer aux consignes dans aux différents piquets de grève ».



