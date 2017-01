Le Gabon d'Ali Bongo : Malédiction, vous avez dit malédiction !

Cela n’était plus arrivé à un pays organisateur depuis 23 ans, avons-nous appris, depuis la Coupe d’Afrique des Nations organisée par la Tunisie. D’où la question : « Qu’est-il arrivé au Gabon ? ». Une équipe qui est pourtant montée en puissance au fur et à mesure de l’évènement ! D’aucuns nous répondront que cela est à mettre au compte de dame malchance, d’autres parleront, eux, de manque de préparation. Que l’on penche d’un côté ou de l’autre, la réalité est là, implacable, une fois encore l’équipe nationale du Gabon a déçu son public, un public qui attendait plus, même s’il faut avouer que les conditions dans lesquelles elle s’est lancée dans la compétition étaient jugées minimales : presque pas de matchs de préparation, pas de regroupement digne de ce nom, presque pas de soutien du grand nombre surtout en début de compétition et un climat socio-politique quasi-délétère. Bref, un cocktail explosif qui prédisait la mauvaise fortune connue par les « Panthères ».



Personne ne s’opposerait à l’idée que pour aller loin dans une coupe d’Afrique, il faut se préparer efficacement, comme quoi « qui veut voyager loin doit ménager sa monture ». Aujourd’hui, c’est comme si le ciel était tombé sur la tête des Gabonais qui garderont longtemps dans leur mémoire l’image de cette élimination précoce, ce au moment où, disent certaines langues, le politique tentait de capitaliser la Can en amenant les citoyens se réconcilier avec eux-mêmes, car divisés depuis la fin du processus électoral et prêts à en découdre les uns avec les autres au vu du climat qui prévaut ces temps derniers, climat marqué par des invectives, même par presses interposées, ce qui certes donne l’impression de vivre en démocratie, mais ne manque pas de déteindre sur l’image d’uns société naguère paisible et accueillante.



Faut-il, comme disent certains, aux Gabonais, s’asseoir un temps pour méditer sur leur sort ou doivent-ils continuer à évoluer sans tenir compte de certaines déconvenues ? La première option, sans être décideur, parait être la meilleure, si tant est que le pays reste résolument tourné, ainsi que l’indique le président de la République, vers l’émergence promise au peuple à l’horizon 2025. Quelle résonnance a l’élimination prématurée de la sélection nationale gabonaise de cette 31ème Can ?



Question que tout le monde se pose actuellement, observant les faits et gestes des contemporains, à l’idée que la sortie des « Panthères » de la compétition est susceptible de rejaillir sur l’avenir socio- politique immédiat, surtout lorsque l’on est convaincu de ce que de nombreux Gabonais boudaient cette Can, estimant que le moment pour l’organiser sur nos terres était mal choisi, non seulement en termes de préparation, mais aussi parce que l’atmosphère prévalant après l’élection présidentielle du 27 août 2016, ne présageait rien de bon du moins dans l’immédiat.



Est-ce suffisant pour affirmer que la malédiction est en train de s’abattre sur nos vaillants combattants et sur notre nation par ricochet ? C’est trop s’avancer quand on sait qu’il suffit peut- être au Gabon de mieux entrevoir l’avenir en ayant à cœur de donner la meilleure image qui soit de lui, en commençant bien-entendu par mettre l’accent sur la préparation sans laquelle rien ne réussit, même à l’athlète le plus performant. L’histoire du roi Pelé et de Mohamed Ali dit Cassius Clay est plus qu’édifiante.



Dounguenzolou

avec gaboneco