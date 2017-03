Le Gabon d'Ali Bongo : La SEEG ferme ses robinets aux hôtels Héliconia (Etat voyou !)

Une semaine après leur premier passage en vue de la suspension de la fourniture de l’eau aux Hôtels Héliconia de Libreville, les agents la SEEG ont mis à exécution, ce 10 mars, la sentence visant à sanctionner le non-paiement des factures de l’eau consommée par ces structures. L’opération consistant à l’enlèvement total des compteurs, a directement mis fin à la coulée de l’eau potable dans les robinets de ces établissements hôteliers appartenant à l’Etat. La SEEG réclame, en effet, des impayées de l’ordre de 798 millions de francs CFA sur l’ensemble de ce parc hôtelier étatique.



Clients étrangers en réunion à Libreville



Pour manifester sa colère voire son impatience quant au non-paiement de ces factures, la SEEG a d’abord procédé à l’interruption de la fourniture de l’eau aux hôtels Héliconia Suites et Garden situés à Agondjé, dans le nord de Libreville.



Cette intervention n’a pas du tout été appréciée par le personnel de ce parc hôtelier. Ceci d’autant plus qu’ils hébergent actuellement des clients venant de plusieurs pays et qui devraient y séjourner jusqu’au 17 mars prochain. «Nous avons au moins 14 clients de plusieurs nationalités venus dans notre pays pour une réunion internationale à Libreville», a expliqué un agent de ces hôtels qui n’en croyait toujours pas ses yeux.



«Comment peut-on en arriver à de telles extrémités, à de telles intransigeances ?», s’est interrogé un personnel de l’Agence gabonaise de promotion du tourisme et de l’hôtellerie (Agatour), principal gestionnaire de ce parc hôtelier de l’Etat gabonais. Et d’expliquer que pour faire face à cette fermeture des robinets, les responsables ont dû acheter de l’eau pour remplir les cuves. Mais «la situation est très précaire».



Dans ces hôtels en difficulté, le personnel estime que la SEEG, en situation de monopole dans le pays, «profiterait de la situation financière précaire de l’Etat gabonais pour le prendre en otage». Dans ce contexte, un haut cadre de l’Agatour note, quant à lui, que «la façon de faire de la SEEG ressemble à un moyen de pression sur l’Etat». Interrogés sur l’attitude du gouvernement face à cette situation, les agents de l’Agatour notent que «l’Etat et encore moins le ministère de tutelle n’ont manifesté aucune réaction depuis que la SEEG a entamé ses menaces».



D’une manière générale, la SEEG réclame la régularisation des factures relatives aux consommations des hôtels Héliconia de Bongoville, Franceville, Moanda et Libreville. Celles-ci s’élèvent, selon les sources de la SEEG, à plus de 798 millions de francs CFA. «Nous devons desservir en priorité les clients financièrement en règle dans nos comptes», expliquait, la semaine écoulée, une note de la SEEG adressée à l’Agatour.