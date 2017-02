Le Gabon d'Ali Bongo : L’axe routier Ndendé-Tchibanga sera bientôt coupé

TCHIBANGA, 27 FEV. (AGP) - Le tronçon routier Tchibanga-Ndéndé, à cheval entre la province de la Ngounié et celle de la Nyanga (sud), sera coupé dans quelques jours, précisément au Mabouriga, en raison de l’état de degradation avancé de la route.



La route bitumée, en construction confiée à une entreprise chinoise, s’est considérablement dégradée au village Mabouriga dans le troisième canton du département de Mougoutsi, à près d’une vingtaine de kilomètres de Tchibanga perturbant rudement le trafic dans les deux sens surtout en temps pluvieux.



Au regard de la fragilité de la route à cet endroit très argileux, un profond et long bourbier, qui oblige les usagers à un autre examen du permis de conduire, s’est formé obligeant certains à y passer la nuit.



La détérioration de la route et la naissance, est du au trafic lourd, les gros porteurs accoutumés aux voyages nocturnes, roulent même en temps d’averses. Cette situation, est tributaire à l’arrêt des travaux de construction de la route bitumée d’une centaine de kilomètres entre les villes de Ndéndé et Tchibanga. La partie déjà bitumée tire jusqu’au village Pégnoundou situé à 30 kilomètres de Tchibanga.



Pour contourner la difficulté, les véhicules en partance pour Mouila et Libreville passent par Moabi où l’état de la route est acceptable, a-t-on constaté.



AGP