Le Gabon d'Ali Bongo - Justice : Magloire Ngambia à «Sans-Famille» Il aurait détourné plus de 500 milliards !

Circulant depuis quelques heures, la rumeur de l’arrestation de l’ancien ministre de l’Économie a été confirmée ce 10 janvier par le tribunal de première instance de Libreville. Un mandat de dépôt, vraisemblablement décerné par le juge d’instruction, ordonne l’incarcération de Magloire Ngambia.



«Nous, Hortense Ngossanga, premier juge d’instruction au tribunal de première instance de Libreville, en charge du premier cabinet, mandatons et ordonnons à tous les huissiers ou agents de la force publique, de conduire et déposer dans la maison d’arrêt de cette ville, le nommé Ngambia Magloire, né le 2 avril 1971 à Mounana (…) domicilié à Sablière et se dit jamais condamné», peut-on lire sur le mandat de dépôt, largement partagé sur les réseaux sociaux mais qu’aucune autorité n’a pu confirmer. La plupart des sources judiciaires et gouvernementales contactées par Gabonreview pour vérification s’étant contentées d’affirmer la forte plausibilité de l’admission du prévenu à «Sans-Famille», le célèbre pénitencier central de Libreville.



Ministre à deux reprises sous le premier septennat d’Ali Bongo, Magloire Ngambia est ainsi inculpé pour détournement de deniers publics, un «crime prévu et puni par l’article 141 du code pénal». Selon une source proche du dossier, il serait accusé d’avoir détourné pas moins de 500 milliards de francs CFA… Il aurait indiqué avoir bénéficié de la complicité de quelques personnalités bien en vue sur la scène politique et la haute administration gabonaise.



L’incarcération de cet enfant du sérail est intervenue après son audition, 48 heures plus tôt, par les services de la Direction générale des recherches (DGR). Magloire Ngambia a ainsi été entendu au même titre et un peu avant son ancien collègue, Etienne Ngoubou, locataire du ministère du Pétrole, limogé ce 9 janvier. Sera-t-il lui aussi inculpé ? Le scenario Ngambia le laisse en tout cas penser.



Dans tous les cas, l’inculpation de l’ancien ministre de l’Économie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme et ancien ministre de la Promotion des investissements, des Transports, des Travaux publics, de l’Habitat, du Tourisme et de l’Aménagement du territoire apparaît comme une lueur d’espoir chez les populations, exaspérées par l’impunité flagrante caractérisant le système Bongo depuis cinq décennies.



avec gabonreview