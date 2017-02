Le Gabon d'Ali Bongo - Justice : Le Synamag poursuit sa grève

N’ayant enregistré aucune avancée jugée significative dans la résolution des points inscrits au cahier de charges transmis au ministre de la Justice garde des Sceaux, l’assemblée générale du Synamag réunie le 31 janvier 2017, dans la salle d’apparat du palais de justice de Libreville, a décidé à l’unanimité de la poursuite de sa grève illimité lancé le 12 décembre dernier.



«Le bureau a pris l’initiative de créer un stop à l’évolution de la grève, nous avons voulu faire une suspension, nous avons proposé et nous sommes allés voir le ministre pour trouver une suspension à la grève. Nous avons tout dit, nous avons tout fait, les collègues ont estimé que nous n’avons rien proposé de réel et de concret donc par conséquent cette proposition a été rejetée par l’assemblée générale qui est souveraine. Nous ne pouvons rien faire d’autre qui soit contraire aux attentes de la base», a indiqué le président du Synamag, Germain Nguema Ella.



Offusqués par le mutisme entretenu par le Garde des sceaux, dans le traitement de cette grève qui paralyse tout l’appareil judiciaire du pays, les membres du Synamag s’interrogent sur la réelle place du pouvoir judiciaire au niveau des institutions de ce pays. «Lorsque vous parlez de démocratie, vous avez trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judicaire. Mais le pouvoir judiciaire a disparu il ne vaut plus rien du tout.



On a besoin de nous que lorsqu’il y a quelque chose à faire et c’est fini», s’est indigné Germain Nguema Ella, sollicitant l’intervention du président du Conseil supérieur de la magistrature, afin que l’accalmie revienne dans cette maison du droit. «Lorsque nous sommes à ce niveau et que rien ne va plus, nous pensons que c’est lui qui est le seul à débloquer la situation», a-t-il souligné.



Les revendications «actuelles» des magistrats s’articulent autour de six points sur une vingtaine inscrits dans leur cahier de charges. Notamment la mise à disposition des bâtiments devant abriter les tribunaux administratifs de Port-Gentil et Franceville afin que ces juridictions soient fonctionnelles ; l’attribution d’un immeuble de Batterie IV qui abritait les juridictions dites spéciales à la Cour d’appel administrative et au tribunal administratif de Libreville ; l’équité dans le règlement de la prime d’incitation à la performance ; l’application du décret n°404 du 20 août 2015 fixant le régime de rémunération des agents civils de l’Etat et portant reclassement ; le paiement des costumes d’audience et l’affectation des magistrats suivant le respect du principe de la spécialité de chaque de juridiction.



avec gabonreview