Le Gabon d'Ali Bongo - Inondations : Blaise Wada en prison, Ben Moubamba promet la fermeté

Dans une interview au quotidien l’Union du 19 janvier, Bruno Ben Moubamba, vice-Premier ministre chargé de l’Urbanisme, l’Habitat social et du Logement, annonçait qu’«à la rentrée prochaine, les populations qui vivent dans les zones inondables seront appelées à partir de gré ou de force, que ce soit à Libreville comme à Port-Gentil». Pour la deuxième personnalité du gouvernement, qui entend «rénover les vieux quartiers» de la capitale pour en finir avec ses «2/3 des mapanes», il s’agit en réalité de minimiser les risques chez ces populations, notamment d’éviter de nouvelles pertes en vies humaines et les destructions d’habitations comme cela a été le cas il y a quelques années à la suite de fortes pluies, dont certaines ont été suivies d’éboulements.



Seulement, l’annonce de Bruno Ben Moubamba ne manque pas d’inquiéter, sachant que le membre du gouvernement a déjà eu recours à la force publique pour faire respecter ses ordres. Les occupants illégaux des logements sociaux d’Angondjé et de Bikélé s’en souviennent d’ailleurs encore. Or, le déguerpissement annoncé pour la rentrée prochaine ne semble pas tenir compte de la nécessité de trouver au préalable des zones de relogement pour les populations qui seront touchées. De même que le VPM semble nier que la persistance du phénomène des inondations à Libreville et à Port-Gentil tient d’un fait : l’échec du Projet d’aménagement des bassins versants. Un échec qui pourrait expliquer la mise en détention provisoire de Blaise Wada, l’ex-coordonnateur général dudit projet, accusé de détournement de deniers publics.



Le ministre de l’Urbanisme sera-t-il capable de proposer aux déguerpis de nouvelles zones de relogement avant la rentrée prochaine. De forts doutes subsistent. D’autant que le Programme d’assainissement prioritaire de la ville de Libreville (April) date de 2003. A l’époque, un projet de déguerpissement avait déjà été élaboré, alors que le gouvernement assurait que ce programme visait à «améliorer le cadre de vie de 265 000 personnes».



Plus de 13 ans après, très peu a été fait, et le projet de relogement des populations vivant dans des zones inondables et à risque, jeté aux oubliettes. Pas évident qu’avec la crise économique que traverse le pays le projet cher à Ben Moubamba se matérialise dès la rentrée prochaine. Ce qui n’empêche pas au VPM d’y croire. Pour lui, «le Gabon a des moyens, parce que c’est dans la période de vaches maigres que se révèlent les grands esprits». Singapour, a-t-il fait valoir, est un exemple en la matière. Espérons tout de même qu’il y parvienne.



