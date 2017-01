Le Gabon d'Ali Bongo - Enseignement supérieur : Des étudiants d’Afram «encore» dans la rue

Ils l’avaient promis il y a deux semaines, les étudiants boursiers de l’Académie franco-américaine de management (Afram) sont une nouvelle fois allés manifester devant le bâtiment abritant les bureaux du Premier ministre le 30 janvier. Le but : réclamer le paiement de leurs frais d’inscription.



Depuis la rentrée de septembre 2016, l’Etat n’a pas honoré son engagement vis-à-vis de leur école, et depuis plusieurs semaines 491 étudiants boursiers orientés par l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) sont à la porte. Plusieurs dizaines d’entre eux sont en fin de cycle et d’autres auraient vu leurs parchemins bloqués par l’établissement faute du règlement de la facture de l’Etat. La direction d’Afram réclame à chacun d’eux plus de 1,2 million de francs CFA (227 000 francs pour les frais et 1 million de francs de caution payable en 8 mensualité).



Dispersés sans ménagement par les agents de la police nationale disposés à proximité de la primature, la trentaine d’étudiants n’a pas manqué de crier au «génocide intellectuel». Le groupe a notamment accusé les autorités gabonaises de «sacrifier la jeunesse» au profit du «loisir». Une des leadeurs du groupe de manifestants s’est étonnée de ce que depuis plusieurs semaines aucune attention ne leur est accordée, ni par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur ni par l’ANBG, et pas plus par le Premier ministre, dont le conseiller à l’Education leur aurait affirmé que leur situation n’est pas une priorité pour le gouvernement. Pourtant, selon le collectif des étudiants boursiers d’Afram qui espère obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Issoze Ngondet, plusieurs lettres ont été adressées aux cabinets des services supposés trouver des solutions à leur situation. Rien n’y a fait jusqu’à cette nouvelle descente devant la primature. Et aussi longtemps qu’ils ne seront pas reçus, ces étudiants promettent de manifester à nouveau devant le bâtiment.



avec gabonreview