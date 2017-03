Le Gabon d'Ali Bongo : Empruntera 200 milliards sur le marché des capitaux sous-régionaux

Ali Bongo Ondimba a choisi des emprunts à répétition pour tenter de juguler la crise économique. En effet, il s’apprête à mobiliser 200 milliards de FCFA par appel public à l’épargne sur le marché des capitaux sous-régionaux. Cet emprunt obligataire est assorti d’un taux d’intérêt de 6,5% pour une maturité de 6 ans.



Aucune opération de l’Etat gabonais ne permet d’établir une comparaison. Mais on note selon la courbe des taux de rendement des titres publics gabonais, que les obligations à 5 ans, affichaient en janvier 2017, un rendement de seulement 5,74%, contre 7,12% en janvier 2016 et 6,5% en juin 2016.



Comme plusieurs pays dont une part importante des revenus dépend de la vente du pétrole, le Gabon a subi la baisse des prix survenus entre 2014 et la fin du troisième trimestre 2016. Cet emprunt obligataire permettra de financer le déficit d’un budget 2017, qui lui-même a été voté en baisse de 5% (148,5 milliards de FCFA), comparé à celui de l’année 2016.



