Le Gabon d'Ali Bongo : Christiane Nicole Asselé, de Ministre à médium !

Hervé Omva Ovono de l’ONG IDRC Africa qui cernait sans doute mal la capacité de nuisance de cette « fille à papa », a eu le sacré culot de demander sa démission après la débâcle des Panthères à la CAN 2017. Cet acte hautement inconscient posé par l’outrecuidant, a provoqué un séisme familial de très forte magnitude sur l’échelle de Richter. Depuis lors, le sommeil du citoyen Omva est perturbé par des « menaces et des mises en garde récurrentes » venant d’amis, parents et connaissances qui lui reprochent son outrecuidance à s’en prendre à « la grande Nicole », ainsi qu’on peut le lire sur son compte Facebook.



Demander la démission de la grande Nicole de son poste de Ministre des Sports et du Bureau fédéral de la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT), est en soi un acte suicidaire. Hervé l’a appris à ses dépens. La dame supporte mal qu’un « mollusque » comme ce gars demande sa démission. Elle exige des excuses publiques pour avoir été salie du haut de sa charge ministérielle. Le brave Omva l’a simplement envoyée paître. Celle qui exige des excuses publiques est celle-là même qui, après la défaite des Panthères, a déclaré, non sans sourciller que « la débâcle des Panthères était l’œuvre des ondes négatives, nous sommes avant tout des Africains ». L’on découvre soudainement une Nicole Assélé dotée de pouvoirs médiumniques et pour qui l’irrationnel stupide est le propre de l’Africain. De vous à moi, cette dame est-elle vraiment du corps scientifique ?



Pour débiter pareilles inepties, faut être un illuminé et non un scientifique entrainé à l’art discursif ! A dire vrai, Nicole est suspecte ! Lorsqu’un scientifique surfe sur l’irrationnel au point d’en faire sa bouée de sauvetage afin de masquer ses carences et son inaptitude à analyser dans un champ strictement rationnel, il y a de quoi s’en méfier. Faut être Nicola Assélé pour rendre « les ondes négatives » responsables d’une défaite sportive. Même la parapsychologie n’a pas encore investi ce champ de recherches. Faut dire que Nicole fait preuve d’un génie surhumain qui doit lui valoir d’être Nobélisée par les Académiciens de Stockholm.



Quelques jours seulement après sa prise de fonction en sa qualité de Ministre des Sports, la dame faisait déjà le buzz dans les chaumières. Sitôt sa prise de fonction, devant les responsables des fédérations sportives le 12 octobre dernier, elle avait déversé toute une litanie sur ses méthodes de travail et sa vision pour le sport gabonais. « Je suis venu vous dire que je ne ferais pas de démagogie avec vous, si ce n’est de vous demander de respecter les textes et les procédures en vigueur. Dans un souci de transparence, mes services diffuseront le budget annuel alloué aux fédérations sportives. Cela permettra à tout le monde d’avoir la même information et qu’on sache enfin qui a fait quoi de l’argent du contribuable ».



Tout au long de sa tchatche ministérielle, Christiane Nicole Asselé laissait entendre qu’il était temps de donner des chances égales à toutes les fédérations si tant est que l’on veuille aspirer au vrai décollage du sport gabonais. Sans doute une explication à la défaite des Panthères dont les chances ont été dévorées par « les ondes négatives » ? A l’époque où elle se massifiait au poste de SG au ministère dont elle a aujourd’hui la charge, ce sont toujours les mêmes ondes qui ruinaient les chances du sport gabonais à se hisser très haut ? Ah ouais, vous avez été pendant de longues années SG de ce repaire de voleurs ? Bien, alors de quoi nous cause cet individu qui nous disait, lors de cette rencontre avec les fédérations, vouloir révolutionner le sport gabonais, celui-là même qui a servi dans ce ministère trempé dans des magouilles ayant plombé notre sport ? C’est parce qu’elle est devenue Ministre que la réalité sera tout autre dans ce merdier infesté de requins de la pire espèce ? Des élucubrations, rien que des élucubrations !



avec gaboneco