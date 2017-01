Le Gabon d'Ali Bongo - Agro-industrie : Mouila, future capitale africaine de l’huile de palme ?

Présentée comme le cœur de l’activité industrielle d’Olam Gabon, la ville Mouila, dans la Ngounié, nourrit de belles ambitions dans l’activité de l’huile de palme. Déjà dotée de la plus grande usine du continent dans cette activité, la ville ambitionne ainsi, dans un horizon proche, de devenir la référence africaine de l’industrie de l’huile de palme.



En effet, Olam Gabon a mis les petits plats dans les grands pour atteindre cet objectif. Bien qu’encore en phase de test, l’usine de Mouila a déjà une capacité de traitement de 90 tonnes de régime de noix de palme par heure. Une performance qui, selon les techniciens, devrait aller crescendo avec la construction prévue, en 2019, d’une nouvelle usine.



En attendant, l’ensemble des éléments dédiés à l’alimentation de l’usine, a déjà été mis en place. En effet, Olam Palm Mouila a lancé ses activités en avril 2012. Elle dispose ainsi de trois lots, dont le premier comprend les sites PK19 et Mbokou. Mandji est le principal site du lot 2, et Moutassou, celui du lot 3. Au total, la société a déjà planté sur superficie totale de 38 300 sur l’ensemble des trois lots. Soit 15884 hectares pour le lot 1, 8300 hectares pour le lot 2 et 14114 hectares.



Selon le responsable des ressources humaines Olam Palm Mouila, la récolte a démarré en 2016 avec la première opération évaluée à 7100 tonnes. «Sur la superficie cultivable totale, il ne reste plus que 5000 hectares à planter, ce que nous projetons faire cette année», a révélé Gildas Boukinda, le 17 janvier à Mouila, évoquant par la suite le volet social, notamment la main d’œuvre.