Le Gabon d'Ali Bongo - AEAFFB : 9 mois sans salaires pour les employés

Les employés de l’Agence d’exécution des activités de la filière forêt-bois (AEAFFB) broient du noir actuellement. Sans salaires depuis 9 mois, la vingtaine des pères et mères de famille ne sait plus où donner de la tête, tellement les difficultés d’ordre social principalement s’amoncellent.



Privés des bonifications liées à leurs emplois à l’AEAFFB depuis 9 mois, conjugué à la suspension de leurs salaires de fonctionnaires depuis décembre dernier, ces agents fonctionnaires et contractuels nommés en conseil des ministres sont désormais sans ressources. Ils confient avoir passé les fêtes de fin d’année dans une ambiance indécente.



Un appel de détresse vient d’être lancé à l’endroit de la ministre de l’Economie forestière. Les agents sollicitent son intervention auprès de son collègue de la Fonction publique, notamment au sujet de la mesure de suspension des salaires du mois de décembre 2016.



« (…) qu’il nous soit permis de soumettre à votre attention que les salaires qui nous sont reversés par la Fonction publique constituent l’unique moyen pour nous de couvrir nos charges sociales. La suppression de ces derniers intervenue à la veille des fêtes de fin d’année, a plongé nos familles dans une profonde détresse », précise la lettre dont nous avons obtenu copie.



C’est évident, neuf mois sans salaires, c’est la misère assurée. Leur situation devenue dramatique a décuplé la précarité. « Toutes les ressources en réserve dans les banques sont épuisées pour la plupart des agents épargnants », confie un contractuel de la structure. Incapables de prouver leur solvabilité, ajoute-il, certains agents ont tout bonnement été chassés des maisons qu’ils louaient.



Une véritable agonie sociale pour ces personnes tenaillées par les contraintes quotidiennes. Les seules raisons évoquées pour expliquer cette situation, c’est que les caisses seraient vides, indique le compte rendu de la dernière assemblée générale organisée par la direction. Comment cela serait-il possible quand on sait que la structure a bénéficié d’un budget pour l’année 2016 ? Une interrogation à laquelle la direction de l’agence n’arrive à répondre.



avec gabonreview