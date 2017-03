Le Gabon à la croisée des chemins

Depuis le 27 Aout 2016 jour de l'élection présidentielle au Gabon le pays n'a pas retrouvé une certaine sérénité. Situation qui n'augure rien de bon, voir le climat socio-économique et politique qui se détériore de jour en jour avec tous les voyants passant au rouge. La posture de celui donné vainqueur de cette élection par les Institutions chargées d'y veiller au bon déroulement est à l'origine de la situation. Or ces institutions ne prononcent pas leurs décisions en droit, elles le font en opportunité et en défense de leurs intérêts propres.



Des décisions toujours jugées iniques.



L'entêtement d'Ali BONGO à ne pas reconnaitre sa défaite, sa résistance à ne pas vouloir quitter le Palais de bord de mer, trouvent une des explications dans l'attitude d'une frange de la classe politique gabonaise. Cette dernière ayant connu une certaine opulence matérielle due au bon vouloir du Président Omar BONGO elle ne peut, aujourd'hui, accepter d'être privée de cette partie de la richesse nationale à laquelle elle croit avoir droit avec le bon vouloir du nouveau Prince-Président. La frénésie pour cette opulence, ne manquer de rien, les conduit à accepter tout manquement à la morale et à ne pas reconnaitre la légitimité du peuple donc la démocratie d’où le fait qu'Ali BONGO se sent conforté dans son intransigeance.



Prenant connaissance de la déclaration suivante du Ministre des Affaires Etrangères devant le corps diplomatique accrédité au Gabon «Le Gouvernement Gabonais est conscient que le succès du Plan de Relance Economique (PRE) passe par la mise en place d’un dispositif de suivi et d’un accompagnement soutenu et conséquent de nos partenaires au développement que sont vos pays et vos institutions respectifs…», il est fort possible de penser qu'Ali Bongo se sachant en manque de moyens financiers ne peut retourner la situation économique catastrophique et obtenir l'adhésion des populations sans le soutien de l'extérieur. Il est bon de rappeler que le pays n'a jamais enregistré au tant de ressources que lors de son mandat passé. Ressources issues de la vente des matières premières dont regorge le pays mais qui sont souvent dilapidées car utilisées dans des investissements non productifs. D’où sa volonté d'organiser à tout prix le fameux dialogue car, en particulier, avec la participation de Monsieur PING et ses soutiens, le vainqueur de l'élection avec plus de 60 % de suffrages exprimées, les Gabonais l'absoudront du péché originel dû au coup d'Etat électoral, le deuxième cout d'Etat électoral après celui d'Août 2009. Ce dialogue pourrait lui procurer une certaine virginité donc lui apporter un début de reconnaissance de légitimité. Ce dont il souffre depuis l'élection. Et aussi faire endosser par la même occasion à l'ensemble des forces politiques du pays ses turpitudes par son incapacité à gérer un pays.



L'appel des uns et des autres à se mettre autour d'une table ou sous l'arbre à palabre comme il se dit sur le continent va de soi et ne peut être une idée à écarter d'un revers de main. Tout comme la proposition du Professeur de l'Université Omar Bongo pour le passage du régime pseudo semi-parlementaire à un régime purement parlementaire. Cette dernière proposition peut constituer une bonne base d'amorce d'une réflexion sérieuse sur les nouvelles institutions. Cependant là n'est pas le problème, la difficulté réside ailleurs. Il serait donc important voir judicieux qu'un certain nombre de préalables soient posés :



- qui est à l'initiative de se réunir sous l'arbre à palabre ?

- qui sont les participants ?

- de quoi va-t-on discuter, quel est l'ordre du jour ?

- qui sont les modérateurs ou superviseurs ?

- ces derniers seront-ils les garants de l'application des décisions prises et de quels moyens disposent-ils de les faire appliquer ?

- …

Or si Ali BONGO est lui-même à l'initiative de la venue des observateurs représentant la Communauté Internationale lors de cette élection présidentielle et que cette même communauté lui fasse comprendre politiquement, pour ne pas dire poliment, qu'il a perdu l'élection alors pourquoi s'obstine-t-il à vouloir se maintenir au pouvoir ? Quelle sincérité, quel crédit peut-on lui accorder du respect des résolutions issues du dialogue initié par lui-même s'il n'ose écouter et respecter les modalités d'accords passés avec la même communauté internationale?



La réalité est simplement qu'il veut continuer à demeurer au palais présidentiel jusqu'à la fin de ses jours comme ce fut le cas pour son père. Ne pas se retrouver à la Cour Pénale Internationale à la Haye aux Pays Bas et continuer une gestion calamiteuse qui hypothèque l'avenir de tout un pays. Il serait peut être temps qu'il comprenne que la peuple gabonais a une mémoire vive. Avoir massacré de jeunes gabonais qui ne demandaient que la reconnaissance de la réalité des urnes pour la conservation du pouvoir, dilapidé toutes les ressources monétaires et financières au détriment du bien être social, économique et culturel de l'ensemble Gabonais au seul profit des siens et des courtisans et vouloir consoler l'ensemble des Gabonais que par des manifestations culturelles et sportives, au vu de tous ces éléments il ne trouve plus la moindre circonstance atténuante aux yeux de la population.



C'est pour toutes ces raisons que les Gabonais ne veulent pas entendre parler du dialogue du PDG-Émergent mais au contraire vouloir tourner la page Bongo-PDG et regarder vers un futur émancipateur.