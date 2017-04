« Le Franc est la monnaie des Africains » dixit Michel Sapin

Voici une déclaration qui a retenti comme un coup de tonnerre dans les différents pays d’Afrique de la zone franc.



Michel Sapin, le ministre français des Finances voulant contourner toute discussion concernant l’avenir du franc CFA, une monnaie datant de la période coloniale, s’est limité à faire une brève déclaration que certains Africains vont sans doute mal accueillir : « Le Franc est la monnaie des Africains » a-t-il affirmé.



Cette déclaration a été faite il y a quelques jours, alors que le ministre prenait part à une rencontre à Abidjan en côte d’ivoire avec ses homologues d’Afrique de l’Ouest et centrale de la «zone franc».



«Le franc malgré son nom est la monnaie des Africains, ce n’est plus la monnaie de la France, il a disparu en Europe. Sur toutes ces questions-là, c’est aux Africains de se prononcer et ce n’est pas à nous de le faire à leur place », a expliqué Michel Sapin avant de poursuivre «Ce n’est pas un sujet que j’aborde, car c’est un sujet qui appartient aux Africains», a-t-il indiqué.



«Il y a un rôle institutionnel bien connu: nous sommes un élément de garantie de la monnaie, mais, pour le reste, le rôle est avant tout d’écouter, de faciliter et d’appuyer lorsqu’il le faut», a-t-il conclu.



Rappelons que le franc CFA qui a été crée en 1945 est une monnaie des pays de la zone franc rattaché aujourd’hui à l’euro. Cette monnaie suit les variations de la monnaie unique. En vue de garantir cette parité fixe, les pays de la «zone franc» doivent déposer 50 % de leurs réserves de change au Trésor français. Dès lors, ces pays n’ont pas d’autonomie monétaire, ce qui suscite de vives critiques. Mais pour certains économistes, cette monnaie joue un rôle stabilisateur de leur économie.



La zone Franc comprend 14 pays d’Afrique subsaharienne (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Centrafrique et Tchad). Le quinzième membre est l’archipel des Comores.