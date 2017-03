Le « Dialogue nationale » fausse thérapeute pour « le patient Gabon »

« Depuis quelques semaines, la classe politique, version majorité, s’agite dans le but, avance-t-elle, de faire aboutir le projet du distingué camarade, président du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, d’organisation d’un dialogue national sans tabou et inclusif, même s’il faut noter la résistance opposée par le camp Jean Ping que la communauté internationale aurait voulu voir présent à ce rendez-vous si tant est qu’il s’agit ici de poser les jalons d’une nouvelle gouvernance qui devrait justifier la notion d’ « égalité des chances ».



Nombreux sont les Gabonais qui continuent, malgré les assurances maintes fois données par les organisateurs sur le sérieux et les enjeux du prochain rendez-vous, à douter de ce qui en sortira, d’aucuns allant jusqu’à avancer qu’il va s’agir d’un flop de plus, prenant en exemple l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations, qui pour eux n’a pas atteint les résultats escomptés non seulement parce que l’équipe nationale gabonaise, « les Panthères » n’a pas accédé au second tour mais aussi et surtout parce que les infrastructures ont fait souvent défaut comme l’ont témoigné plusieurs visiteurs parmi lesquels des personnalités dont la probité est mondialement reconnue, cas de Joseph Antoine Bell ou de Claude Leroy.



Ces Gabonais s’interrogent, comme ils l’ont fait quand il s’est agi du dialogue de l’opposition, version Ping, sur les motivations des uns et des autres, n’hésitant pas à s’interroger sur les va-et-vient entre Libreville et des capitales occidentales de membres du Gouvernement Issoze Ngondet dont le Vice-Premier-ministre en charge de l’Habitat Bruno Ben Moubamba, alors qu’ils ont eux-mêmes par la voix de leur porte-parole, Alain-Claude Bilié-By-Nzé, récusé les interventions dans les affaires intérieures du Gabon de l’Occident.



L’avenir du pays se prépare-t-il alors à l’extérieur ? Que dire de la Françafrique sans cesse combattue ? Faut-il aller chercher le cachet en France pour réussir une messe qui concerne au premier chef des femmes et hommes qui ont le même destin ou devrait l’avoir du moins ? Autant de questions qui taraudent leur esprit et les poussent même à s’interroger sur les matériaux qui serviront au déballage tant attendu si ce n’est par une bonne frange de la population, par ceux qu’il concerne directement, à savoir les partis de la majorité autour du Parti Démocratique Gabonais. Hic et Nunc ! » Dounguenzolou ; gaboneco jeudi 2 mars 2017



La situation présente nécessite une structure, un cadre de concertation approprié pour faire le deuil du système PDG. Bongo. En effet, seul un « cadre » sur la base de nos traditions « qui abordera tous les aspects de la vie de la Nation» et permettra d’écrire «un nouveau chapitre de notre histoire commune».



La balle est dans le camp d’Ali Bongo Ondimba, puisqu’il est le personnage central de cette tragédie équatoriale et le locataire du Palais du bord de mer. Il n’a guère le choix. Il doit, avant tout, faire un grand ménage parmi les siens pour s’entourer de collaborateurs compétents, ouverts et diplomates, efficaces, fidèles et intègres. Sanctionner avec la plus grande fermeté ceux qui ont échoué, ceux qui trichent et pensent plus à leur compte en banque qu’à l’intérêt général. Avec comme objectif de concrétiser une to-do list à la fois évidente et imposante : croissance, diversification, création d’emplois, lutte contre la pauvreté, éducation, santé, logement, infrastructures, justice, démocratisation…



Dans des conditions hélas défavorables, les cours du pétrole et des matières premières étant ce qu’ils sont. Il doit aussi, et peut-être surtout, prendre les devants et ne pas attendre un dialogue national dont personne ne sait à quoi il aboutira. Et pourquoi pas, puisqu’il s’agit d’une attente réelle, revoir les conditions de dévolution et d’exercice du pouvoir.

Durée du mandat, limitation du renouvellement de ce dernier, élection présidentielle à deux tours au lieu d’un seul, rôle et prérogatives élargis d’institutions comme l’Assemblée, le Sénat ou le Conseil national de la démocratie : le champ des réformes politiques et constitutionnelles qu’il pourrait lancer sans attendre est vaste.



Enfin, il lui faudra changer lui-même. Pour prendre ce qu’il y avait de bon chez son père, personnalité madrée s’il en est, comme cette faculté hors norme à rassembler, à ouvrir les bras tout en ne faisant confiance à personne – et surtout pas à un seul homme –, à garder un œil sur tout et à s’occuper de tout, à détecter les talents. Tout en restant lui-même pour réussir là où feu Omar a échoué : un homme d’une autre génération, plus jeune, plus moderne, soucieux du développement – dans l’intérêt de tous –, avec d’autres idées, d’autres partenaires, attentif aux évolutions de l’économie, au numérique, à la préservation de l’environnement, à la création de valeur ajoutée pour en finir avec l’économie de rente.



Synthèse complexe et tâche titanesque, reconnaissons-le. C’est pourtant la seule voie possible pour réconcilier les deux faces d’un même pays et se tourner enfin vers l’avenir.

En réalité contrairement à ce que pense Marwane Ben Yahmed directeur de publication de Jeune Afrique, auteur de l’article référé, la tâche n’est pas du tout titanesque. Elle exige simplement une volonté politique affirmée.

D’autant plus que ces réformes indispensables sont de la responsabilité des institutions que sont les pouvoirs exécutifs, législatifs et judicaires. Pour les faire, nul n’est besoin d’un « Dialogue » dit national, sur lequel pourrait se défausser les pouvoirs.



Si Ali Bongo Ondimba, veut écrire « un nouveau chapitre de notre histoire commune », l'occasion lui est offerte. Il faut qu'il intègre l'esprit de « REVOLUTION » qui se développe au sein du peuple, et qu'il assure la rupture indispensable avec le système hérité de son prédécesseur dont il est héritier.



