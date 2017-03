Laurence Ndong : «Les Gabonais ont leur Duvalier en la personne d’Ali Bongo»

Selon vous, où en est le rapport de l’OIF sur la présidentielle au Gabon ? La manifestation des Gabonais devant le siège de l’Organisation a-t-elle permis d’enregistrer quelques avancées ?



Comment pourrai-je vous dire où se trouve le rapport de la mission des observateurs de l’élection présidentielle d’août dernier mandaté par l’OIF ? On pourrait supputer plusieurs choses à son sujet, mais seule les responsables de l’OIF, en tête desquels Mme Michaëlle Jean, peuvent nous dire où est ce rapport et pourquoi il n’a toujours pas été publié près de 7 mois après la tenue de cette élection présidentielle. Y aurait-il une relation entre la non publication de ce rapport et l’attitude complaisante de Mme Jean vis-à-vis d’Ali Bongo Ondimba ?



Mon agenda ne m’a pas permis de prendre part à la manifestation des gabonais devant le siège de l’OIF à Paris, je ne pourrai pas en parler. Cependant, après la lettre ouverte signée par Messieurs Marc Ona Essangui et Laurent Duarte de la coalition internationale «Tournons La Page», cette manifestation a eu au moins comme avantage de montrer à Mme Michaëlle Jean que les gabonais ne lâchent pas l’affaire, ils attendent ce rapport et ne sont pas du tout contents de l’attitude de l’OIF par rapport à la crise que vit le pays.



Je constate quand même que l’OIF est souvent muette sur les questions relatives au déni de démocratie et aux violations des libertés fondamentales en Afrique. Or, de par son histoire, l’arrivée de Mme Jean à la tête de cette organisation a suscité beaucoup d’espoir. Car, ayant fui une dictature avec ses parents, les peuples qui en sont victimes attendaient qu’elle soit l’un de leurs principaux porte-voix.





Au Gabon, on s’approche de la tenue du dialogue politique appelé par Ali Bongo, que l’ONU, prétend le gouvernement, encourage. Ne regrettez-vous pas votre position actuelle ?



Ceux qui encouragent les gabonais à aller au dialogue avec Ali bongo Ondimba misent sur le fait que la forfaiture a été acceptée, le coup d’état militaro-électoral entériné et donc il faut passer à autre chose. Ils prennent les gabonais pour des pleutres qui ne résisteront pas pendant bien longtemps. C’est d’ailleurs ce qu’Ali Bongo Ondimba leur a vendu. Il leur a dit qu’après son coup de force, les choses allaient très vite se calmer. Après avoir répandu la terreur en assassinant quelques centaines de gabonais, les autres allaient se terrer comme des rats et lui obéir au doigt et à l’œil. Non, il y a désormais un avait et un après 31 août 2016. Justement, la grossièreté de la forfaiture, le nombre important des massacres et la planification de ces derniers sont aussi les éléments forts qui amènent les gabonais, conscients des enjeux, à refuser catégoriquement ce dialogue, sans omettre la «kleptocratie» et l’incompétence notoire qui caractérisent ce régime.



C’est à nous, gabonaises et gabonais, de faire comprendre à l’ONU que nous n’irons pas à ce dialogue. On ne dialogue pas avec quelqu’un qui ne respecte pas vos votes, qui pour cela vous tue, fait enlever les corps et pour continuer de vous voler et de vous maltraiter vous demande de venir le légitimer en vous asseyant avec lui autour d’une table. Même eux-mêmes ne peuvent l’accepter, alors, nous non plus.



Que dites-vous des structures telles que la Cappo, les Femmes commandos, et d’autres de la diaspora, qui appellent l’opposition gabonaise dite «radicale» à prendre part au dialogue, tout en émettant des réserves quant la suite de ces assises ?



Je ne connais pas personnellement ces deux organisations, et même si je les connaissais, il ne me revient pas de les juger. Par contre, on peut se demander à quoi sert-il d’aller à des assises si on émet des réserves par rapport à leurs suites, d’une part. D’autre part, pour les raisons que je viens d’évoquer, je suis convaincue que le dialogue d’Ali Bongo Ondimba n’est qu’une supercherie de plus et qu’il n’y a aucune raison valable qui peut pousser un gabonais sérieux, aimant son pays à y prendre part.



Quel est votre regard sur la crise actuelle de l’éducation au Gabon. Pensez-vous qu’on en sortira ?



Cela fait des décennies que l’Ecole agonise au Gabon. Jusqu’ici, elle a fonctionné sous «respiration assistée» grâce aux efforts des personnels enseignants, des élèves et de leurs parents. Le pouvoir en place n’a jamais rien fait pour que les vrais problèmes trouvent de vraies solutions. A un moment donné, il faut arrêter la mascarade parce que dans tous les cas, l’école au rabais, dans des conditions exécrables, ce n’est pas de l’école non plus.



J’encourage les enseignants à poursuivre leur lutte pour une «vraie» école au Gabon. Puisse les parents d’élèves les rejoindre et les soutenir dans cette lutte, les élèves également. Le régime de boa considère comme une faiblesse d’accéder aux revendications justes des enseignants. Il préfère aller en «guerre» contre eux puisque de toute façon, il ne sait faire que dans la répression. Il va apprendre que la répression ne construit pas un pays parce qu’à force, plus personne n’a peur.