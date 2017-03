L`ail remède miracle contre les mycoses vaginales

De récentes études ont prouvé son incroyable efficacité. Les propriétés de l’ail sont multiples et excellentes et devrait toujours faire partie des compléments à prendre régulièrement. C’est aussi un très bon stimulant pour le système immunitaire. L’ail peut donc facilement soigner une mycose vaginale, à condition de pouvoir identifier rapidement son infection et ainsi pouvoir mettre en place ce traitement. Si vous avez déjà souffert de mycose et d’infection vaginale vous devez surement connaitre les signes précurseurs.



Le premier jour vous commencez à ressentir des démangeaisons. Puis en général, les jours suivants la démangeaison empire et peut devenir vite insupportable. Ensuite arrivent les pertes vaginales souvent malodorantes et abondantes. À ce stade, c’est trop tard votre infection est déjà bien installée. Mais si vous êtes capable de bien reconnaître les signes qui annoncent une infection vaginale, alors l’utilisation de l’ail peut être très efficace. L’intérêt de l’ail est aussi de l’utiliser comme traitement de fond et régulièrement, en plus de ses bienfaits sur la santé c’est un allié de taille contre les mycoses récidivantes.



Comment s’en servir:



Prenez une gousse d’ail, enlever la fine pellicule qui entoure la gousse. Au coucher, mettez la gousse d’ail dans une compresse, que vous enlèverez à votre réveil.



NB: L’ail peut toutefois être irritant pour les muqueuses. Un traitement d’une nuit peut être assez pour supprimer l’infection. Vous pouvez cependant continuer cette méthode pendant un ou deux jours.



Attention : à forte dose l’ail peut brûler la muqueuse vaginale, surtout sur une femme n’ayant aucune mycose ou infection.