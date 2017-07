Notez

La place de Jean Ping c’est la prison (BB Moubamba)

l'info réelle 7J/7 - Gabonlibre.com : News 7J/7 le Mardi 25 Juillet 2017 à 00:00 | Lu 4 fois

L’actuel Vice-Premier ministre du gouvernement gabonais, dans un post sur sa page facebook a indiqué que la place de Jean Ping et d’un certain nombre d’acteurs qui ont trompé le peuple est en prison et non à la tête de la République Gabonaise.

Gabonlibre.com : News 7J/7

Vu (s) 4 fois

Politique | Société | Economie | Articles Sponsorisés | Voyages | Vide | La Résistance Gabonaise | Histoire du Gabon | MCG | Société Civile | MDFC | CAPPO | Les Collabos | Communiqué | Les Réactions | Les syndicats / Grève | Faits Divers | Interpellation | Infos Plus | Education Nationale | Gabon - Diplomatie | Culture / Evènement | Vie Etudiante | Journaux | Interview | Justice ! Affaire à Suivre | Gabon Débat | Sport | Estuaire | Woleu Ntem | Ogooué Maritime | Haut Ogooué | Ngounié | Moyen Ogooué | Ogooué Lolo | Ogooué Ivindo | Nyanga | GabonlibreTV | Présidentielle 2009 | Gabonlibre.com | H. André Mba Obame