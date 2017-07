La petite bourde de Melania Trump pour remercier "Emanuelle Macron"

Mais elle a réalisé une double faute d'orthographe au prénom du président de la République en saluant "Emanuelle Macron", oubliant ainsi un -M et en rajoutant la forme féminine.



Un échec d'autant plus visible que le profil @EmanuelleMacron existe vraiment, et renvoie vers un compte parodique... anti-Macron. Un message qui a été laissé une petite heure sur le compte officiel de la Première dame avant d'être supprimé.