La malédiction de l'économie Gabonaise : Situation catastrophique de sa gestion...

I-PROLOGUE



La principale difficulté des investigations universitaires et des travaux d'expertise sur la situation économique des pays d'Afrique subsaharienne, c'est l'accès aux statistiques et aux chiffres. Et lorsqu'on y parvient, comme au Gabon, avec la tenue d’un Tableau de bord annuel de son économie, il n'est pas certain que les données officielles - celles rendues publiques reflètent toujours la réalité des faits. Ce qui oblige à investiguer en contrôlant sans cesse de très près, en usant de rectifications, de comparaisons (comparant les statistiques du pays et celles de la, Banque mondiale, du FMI, du PNUD et des instituts politiques et financiers de France, UE...). L'expert est tenu de vérifier sur le terrain, de produire des données réévaluées, par-delà les chiffres officiels souvent barrés d’obscurantisme. Contre les partis-pris manichéens, et les discussions non qualifiées ni quantifiées, les analyses des experts permettent de prendre la mesure réelle de la situation économique actuelle du Gabon, beaucoup plus grave qu'il n'y paraît.



II-ELEMENTS DE STATISTIQUES GENERALES



1-Malgré le montant élevé du RNB par habitant (10.650 dollars américains, loin derrière la Guinée Equatoriale qui compte 14 320 USS, mais très au-delà des statistiques des pays d’Afrique Subsaharienne, estimées à 1657 /Hbt), la répartition des richesses est très inégale, 3/4 de personnes vivent dans la pauvreté, avec une masse salariale masculine de150 000 CFA/mois et une masse salariale féminine de 12% seulement de ce montant...



2-Le Gabon peuplé de 2 millions d'habitants compte étonnamment un taux de chômage très élevé (60% chez les jeunes, soit le 1/4 de la population), et 28% en général (Statistiques Banque Mondiale). Le seuil de pauvreté est très élevé, plus de 19% de la population en 2015 (Banque Mondiale).

3- L’ IDH place le Gabon à la 112ème place Mondiale, sur 149 pays. (PNUD).

4-Dette extérieure = 3,2 milliards en 2016.

5-Dette publique = 22, 5 % du PIB.



6-PRI (Pays à Revenu Intermédiaire) au vu de son PIB, mais dans les faits, en tenant compte des indicateurs sociaux, le Gabon est plutôt considéré comme faisant partie des PMA (Pays les Moins Avancés)...

7-Sur l’échec de sa politique éducative : 5% d’écoles seulement possèdent les infrastructures adéquates, et le taux de Redoublement s’élève à 60%, avec des statistiques ne dépassant pas 18% de réussite au Bac (2016).

8-Le Budget alloué à l’Education s’élève à 2,7 du PIB, et est très en dessous celui de toute l’Afrique francophone, avec 2,7 % du PIB,



sans véritable investissement en infrastructures comme en Guinée équatoriale, ni se soucier de faire baisser la pauvreté des populations ou de réajuster la mal-répartition des richesses. D’ou le scandale de la contradiction entre les richesses colossales du Gabon et son inacceptable résistance au décollage économique. Là est la malédiction de l’économie gabonaise.



8-Comment un pays ayant obenu régulièrement pendant près de 5 ans plus de 3000 milliards de F CFA par an pour ses matières premières (2009-2013), soit 15 000 milliards ) ne parvient ni à redistribuer un tant soit au Peuple ni à améliorer ses conditions de vie ? Mais qu'au contraire, il abdique tous les projets annoncés dans son propre Programme politique, qui auraient pu créer des emplois indirects et directs et produire un mieux-vivre immédiat ?



III- MATIERES PREMIERES ET RICHESSES NATURELLES DILAPIDEES.



A-LE PETROLE



1-Il occupe le plus grand revenu déclaré, avec 50% du PIB et génère 60 % du PIB. Soit 3,8 milliards de dollars américains en 2014. 22, 5 du PIB. 60 % de recettes fiscales.

2-37 ème Producteur Mondial, avec 242 000 Barils par jour.

3-Et 5ème producteur en Afrique Subsaharienne, après le Nigeria, la Libye et l’Algérie et la Guinée Equatoriale…

4- Depuis, la baisse du prix du Baril du pétrole (Brent) amorcée après son pic a atteint mi-juin 115 dollars le baril, s’est accélérée au fil des mois pour tomber à moins de 60 dollars le baril mi-décembre, soit une baisse de 44%, atteignant son plus bas niveau depuis début 2009.



5- Dès le 1er janvier 2017, réduction de 9000 barils de pétrole par jour qui représente 4,3 % de la production journalière du Gabon - compensée par la hausse de 20 % du prix du baril, enregistré le 30 novembre et le 10 décembre dernier à Vienne. Cette décision notifiée au Gabon découle de la décision de l’OPEP de réduire sa production journalière de 1,2 millions de barils. Cette mesure, la première du genre depuis 2008, reprend dans les grandes lignes les propositions qui avaient été formulées fin septembre à Alger, lors d’un sommet informel du cartel.



B-LE GAZ



1-Réserve de gaz estimée à 403 millions de BOE (Barrel Of Oil et Equivalent) / équivalent au baril du prix du pétrole)

2-2011 : 70 millions de m3.

NB. Métaux Précieux estimés à 900 gîtes de gisement.



C-LE MANGANESE



1-3ème Exportateur Mondial après l’Australie (32,65%) et l’Afrique du Sud (Avec 31, 7 %).

2-13,7% de la Production Mondiale EN 2012.

3-Production en 2011 / 3,4 millions de Tonnes.

-28 000 tonnes extraites.

- Mais les prix du minerai de manganèse à haute teneur ont baissé de 16% en moyenne en 2014 par rapport à 2013, terminant l’année à environ 4,56 USD/dmtu. Ce niveau des prix est consécutif à des stocks légèrement excédentaires dans les ports chinois et chez les producteurs d’alliages, ainsi qu’à l’arrivée de nouveaux producteurs sud-africains. L’environnement International Source: U.S Geological Survey (USGS)...



D-L’OR



-RESERVE ESTIMEE A 40 TONNES ( 50 KG PAR AN).



E-LE FER



-Estimé à 1 milliard de tonnes.

- Les prix du minerai de fer ont diminué de 47% à 4,62 USD/dmtu en moyenne par rapport à la même période de 2013. Plusieurs raisons majeures expliquent cette tendance : l'ouverture de nombreuses mines, l’accroissement des quantités produites par les géants du secteur (Vale, Rio Tinto, BHP Billiton, Fortescue) et la baisse de la demande des pays consommateurs. Source : FFA d'après EUROSTAT, LME 2



F-LE NIBIUM



-Exploitable dès fin 2016 (Lambaréné).

G-MOLYBDENE

Réserve de 100 millions de tonnes (Mouila).



H-LE BOIS



1-La forêt couvre 85 % de la surface du Gabon.

2-4% du PIB.

3-28 % d’Emplois créés en 2009.

4-60% de recettes Exportation hors pétrole…

5-Entre 2009 et 2013 = 1,6millions de m2.

6-2009 = 3 millions de m2.



I-L’AGRICULTURE (cacao, café, huile de palme). Environ 500 millions d'euros sont prévus pour développer l'agriculture d'ici 2020).

-3,3% du PIB en 2013.

-exportation : 60%...



1- Le cacao



Le cours mondial du cacao en 2014 a atteint 3 005,8 dollars la tonne, son niveau le plus élevé depuis presque trois ans. Il a progressé de 13,1% sur le marché de Londres et 25,1% à New-York. Cette évolution a été favorisée par le déficit de l’offre accentué par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l’Ouest. Porté par la Côte-d'Ivoire, l'Afrique a conservé son rang de premier producteur mondial, avec 3,185 millions de tonnes de fèves de cacao produites lors de la campagne 2013-2014, soit 73% de la production mondiale (4,365 millions de tonnes). Source : Marchés Tropicaux et Méditerranéens



2-Le café.



Les prix l’Arabica ont progressé de 40,9% à 177,42 cts/lb en raison de la sécheresse qui a touché le Brésil, premier producteur mondial. De même, soutenus par une demande vigoureuse, les prix du Robusta ont augmenté de 16%. La production a été estimée à 145,2 millions de sacs, soit une progression de 2,7% par rapport à la campagne 2012/2013. Parallèlement, la consommation mondiale de café a atteint 148,9 millions de sacs contre 144,5 millions de sacs en 2012/2013 (+3%). L’environnement International Source : Marchés Tropicaux et Méditerranéens



3-L’huile de palme



L’huile de palme a perdu près de 3% de sa valeur en 2014, s’échangeant à 739,4 dollars la tonne en moyenne annuelle. La hausse de la production mondiale d’huile de palme (50,7 millions de tonnes pour la campagne 2013/2014) et les stocks ont pesé sur les cours. En effet, parallèlement à la forte croissance de la production mondiale impulsée par la Malaisie et l’Indonésie, deux principaux pays producteurs, suite aux conditions climatiques favorables, on a observé un tassement de la demande, notamment de la part de la Chine. Par ailleurs, le climat de défiance qui plane sur l’huile de palme dans certaines zones géographiques a affecté la demande. Source : Marchés Tropicaux et Méditerranéens



4-Le caoutchouc.



Les cours du caoutchouc naturel ont chuté de 32%, pour se situer à 310,55 US cents/kg. Ces prix ont pâti de la faiblesse de la demande, notamment celle de la Chine. L’abondance de l’offre, l’importance des stocks en Chine et au Japon, ainsi que la sécheresse et les troubles sociaux en Thaïlande ont constitué les autres facteurs défavorables. Source : marché tropicaux et méditerranéens.



Source : Tableau de Bord de l’économie gabonaise 2015.



J- CONTRE-PERFORMANCES ECONOMIQUES



K-SEEG



1-Arriérés de l’Etat élevés à 45 milliards de francs CFA (dettes reconnues par l’Etat), qui doit aussi 20 milliards de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) soit au total 65 milliards de francs CFA. Les créances des particuliers s’élèvent quant à elles à 60 milliards.



2-Suspension des investissements



la SEEG investit 20 milliards FCFA par an. Depuis le début de notre contrat il y a19 ans, nous avons investi près 380 milliards. Nous sommes obligés d’arrêter les investissements car on n’a plus d’argent dans les caisses»

2- A l’échelle africaine, Maurice (73ème au niveau mondial) demeure le champion du développement des TIC et télécoms, suivi des Seychelles, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, du Maroc, du Cap Vert, de l’Egypte, de l’Algérie, du Botswana et du Ghana. Le classement africain et mondial est fermé par le Niger et le Tchad. Ces pays doivent encore déployer d’importants efforts pour améliorer l’accès de leurs populations aux télécoms et espérer s’éveiller à l’économie numérique.



II- SOCIETE DE L’INFORMATION : LE GABON EST A LA 124ème PLACE MONDIALE...



1- L’Union internationale des télécommunications (UIT) a récemment publié son rapport «Mesurer la société de l’information 2016», dans lequel il classe le Gabon à la 124e place sur 175 pays, en 2016 avec un score de 3.12 sur 10 contre le 126e rang en 2015.



III-MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT SOCIAL ET DE LOGEMENT : 250 millions auraient été détournés.

IV-INCONGRUITE DU CHOIX DE L'ORGANISATION DE LA CAN A HAUTEUR DE 400 MILLIARDS DE FRANCS CFA LORSQUE A L'AVANCE NOUS SAVONS QU'ELLE NE RAPPORTERA ABSOLUMENT RIEN MAIS QU'ELLE SE SOLDERA AU CONTRAIRE COMME LADERNIERE PAR UN IMMENSE DEFICIT FINANCIER. EST-IL RAISONNABLE D4ORGANISER UN EVENEMENT DONT ON EST ASSURE QU'IL CREERA DES DEPENSES CONSIDERABLES ET NON AMORTIES ? LA CONTRADICTION ENTRE L'INOPPORTUNITE ECONOMIQUE DE SON ORGANISATION ET LE PARTI IRREVERSIBLE A L'ORGANISER POSE LE PROBLEME DE L'INCONGRUITE DU CHOIX ET CELUI DE L'INSTRUMENTALISATION ET DE LA JUSTIFICATION DE LA DEPENSE POUR COUVRIR ET VALIDER DES MANIPULATIONS ET AUTRES MALVERSATIONS FINANCIERES... TOUT CECI EST D'AUTANT PLUS CURIEUX QUE LE PAYS EST MENACE DE CESSATION DE PAIEMENT,..DE DETTES. ET DE REDUCTION DRASTIQUE DU BUDGET NATIONAL... ET QUE LES EQUIPEMENTS ELEMENTAIRES GARANTISSANT L'ANNEE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE AUPRES DES ETABLISSEMENTS PUBLIQUES SONT ABSENTS... IL Y A UNE CONTRADICTION ENTRE LES CHOIX DE DEPENSES INOPPORTUNS DU GOUVERNEMENT, L'ABANDON DES INVESTISSEMENTS EN DIRECTION DU PEUPLE POUR GARANTIR LA REDISTRIBUTION DE LA MANNE PETROLIERE ET DES MATIERES PREMIERES, DONT IL FAUT RAPPELER QUE LA CHUTE NE DATE QUE DE 2015, TANDIS QUE L'EMBELLIE DES ANNEES 2009 A 2015 N'A DONNE AUCUN RESULTAT VISIBLE...



L-ATOUTS DU SECTEUR FORÊT, BOIS, PÊCHE ET ENVIRONNEMENT QUI RESTENT ENCORE A EXPLORER.



1-Le Gabon dispose d’une superficie forestière de près de 23,59 millions d’hectares, soit 88,97% du territoire national, une zone Economique exclusive de 213 000 Km², plus de 800 km de côte et un réseau hydrographique de 10 000 km².



2- LA FILIÈRE DE LA FORESTERIE EN CHIFFRES.



-80 % du territoire gabonais est recouvert par la forêt, soit environ 22 millions d’hectares. A ce jour, la filière bois gabonaise est le 2ème secteur d’emploi

-8% du bois mondial, est fournit par le Gabon.

-80 essences différentes de bois sont exploitées sur le territoire dont l’okoumé est le type phare, à côté de le zygo et de l’iroko.



3-ATOUTS NATURELS



-80 % du territoire gabonais est recouvert par la forêt,

-soit environ 22 millions d’hectares.

-entre 2009 et 2015, le chiffre d’affaires de l’industrie du bois est passé de 38 à près de 150 milliards de FCFA... sans incidence concrète sur le développement...

4-LES GRANDES DATES DE LA FORÊT GABONAISE

Décembre 2001 : Mise en place du Code Forestier afin d’encadrer la gestion des forêts.



Août 2002 : Création de 13 parcs nationaux.



Septembre 2010 : Certification internationale FSC permet de placer la forêt gabonaise sous aménagement durable.

Juin 2012 : Cr2ation de l’Agence d’exécution des activités de la filière bois qui met en place une grille de légalité et aide à recenser les opérateurs. Octobre 2012 : Le Gabon devient un pôle d’excellence dans le domaine de la transformation du bois dans la zone du bassin du Congo. Mais là aussi, aucne incidence réelle, pas même les tables bancs des élèves !



IV-POUR NE PAS CONCLURE



1-Au Gabon, il est de notoriété publique de confondre critique objective et rejet sévère et subjectif du parti dominant et de sa gouvernance. Il s'est développé de la sorte pendant plusieurs années déjà un anti-intellectualisme de tradition, avec des gouvernements sans se soucier de recourir aux éminences universitaires formées et compétentes en économie et dans d'autres domaines techniques, sauf pour légitimer les erreurs et la mal-gestion atavique... Or, il existe bien une Ecole d'économistes et d'experts au Gabon, avec des universitaires formés, capables de relever l'économie et de re-dynamiser une administration agonisante...



2-A considérer les richesses prodigieuses du Gabon, l'on peut envisager raisonnablement qu'une gestion saine avec des profils d'universitaires et d'experts qualifiés pourrait redresser ce pays assez rapidement, pays qui, aujourd'hui frôle la cessation de paiement et a revu à la baisse son Budget national de près de 40 %...



3-Ainsi donc, derrière le débat politique qui occupe le pays au sujet important de la nécessité et de l'urgence de la transition démocratique en vue de la fin de l'autocratie, s'en trouve un autre, en termes d'urgence : la mise en place des infrastructures minimales de développement, des politiques économiques, foncières et financières garantissant le contrôle et l'activation de la Bonne Gouvernance économique, la transparence de la gestion des fonds publics susceptibles de relancer cette économie dont on a vue que les promesses sont faramineuses, mais qui est à ce jour dans un état de grand délabrement...



V-PROJECTIONS



1-Les prévisions économétriques des meilleurs organismes d'économie et des experts ont longtemps à l'avance alerté le Gabon sur l'imminence et l'inéluctabilité de la crise de son économie, contre ces avertissements répétés, les Ministres de tutelle ont choisi l'indifférence, la banalisation, la contre-information et la justification de leur gestion par des embellies imaginaires, avec des postures démagogiques, visant à rassurer l'opinion internationale sur la pseudo-stabilité de l'économie nationale qui serait même propice à l'organisation de la CAN, dont on sait pourtant qu'elle est pour le moins problématique, ne comportant que des pertes, des dépenses improductives...



2-Les choix économiques et politiques autant que le train de vie des Gouvernants de l'un des pays les plus riches potentiellement en Afrique dans le rapport population/Revenus, sont très mauvais et inacceptables en raison, l'échec qui en résulte provient d'une gestion patrimoniale de l'Etat et en partie de l'amateurisme, de l'improvisation, loin des prévisions économétriques...



3-Cette critique que nous formulons peut être considérée comme un avertissement ultime au sujet de la gestion de l'Etat par le Gouvernement en place, invité à relire l'économie à l'aune de la prédictibilité et de l’expertise chiffrée, pour sauver le pays de la Banqueroute qui commence, pour la mise en place des infrastructures de base et pour espérer redistribuer la plus-value minière et forestière à toutes les sphères de la société en vue de relever le niveau de vie catastrophique des compatriotes... Il s'agit de sortir le Gabon d'une pauvreté qui n'est ni accidentelle ni inéluctable, mais le pur produit de la concentration des ressources financières autant que des pouvoirs entre les mains d'un cercle restreint étonnamment aveuglé par la misère croissante des populations et par la menace de la cessation de paiement...



4-Un seul Mandat de 5 ans suffirait, moyennant Audits, expertise et transparence de la gestion de l'économie, de l'Etat pour faire du Gabon l'un des plus importants pays d'Afrique. Le Gabon était destiné à être comparable à Dubai... C'était l'Eldorado continental. Mais la mauvaise gestion, la privatisation de la gouvernance ont brisé ce Rêve en un seul Mandat... Le pays est devenu l'ombre de lui-même. L'ombre ironique de son Rêve.



5-Mais en quelques années seulement, ce défi peut être relevé moyennant audits, réformes profondes, abandon de la gestion patrimoniale de l'Etat, institutionnalisation de l'Etat de Droit dont seules les procédures rationnelles et équitables régentent le fonctionnement... Il faudra institutionnaliser la Transparence, laisser travailler les Experts, former à l'expertise, au civisme, et éduquer au respect des normes républicaines, de l'intérêt public, à une nouvelle conscience professionnelle pour rebâtir le Rêve brisé du Gabon comme wagon du train du Développement de Kama, et de la Renaissance africaine et diasporique...