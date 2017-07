La gonorrhée (chaude-pisse) devient incurable: comment l’éviter?

La chaude-pisse serait-elle devenue incurable ? L’OMS s’inquiète de l’augmentation des cas de gonorrhées résistantes aux antibiotiques. Pour l’éviter, le préservatif reste le moyen le plus sûr.



Qu’est-ce que la gonorrhée ?



La gonorrhée, plus familièrement appelée « chaude-pisse », est une infection sexuellement transmissible (IST) qui touche les organes génito-urinaires. Rien qu’en Europe, les experts estiment que 4,7 millions de personnes contractent cette infection chaque année. Les personnes infectées peuvent ne présenter aucun symptôme, ou bien sentir une douleur, une brûlure ou une décharge dans la zone infectée (habituellement l'utérus, l'anus, la gorge, la bouche ou le pénis).



Lorsqu'elle n'est pas traitée, la maladie peut causer des douleurs pelviennes et des cystites chroniques chez les femmes et des douleurs testiculaires chez les hommes, ainsi que l'infertilité dans de rares cas. La femme enceinte peut aussi infecter son enfant pendant l'accouchement, le bébé peut alors développer une infection oculaire menaçant sa vision.



Une maladie bientôt incurable ?



À l’occasion du congrès mondial sur les IST et le VIH organisé du 9 au 12 juillet à Rio de Janeiro (Brésil), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme : elle s’inquiète de la forte augmentation des cas de gonorrhées résistantes aux antibiotiques. « La bactérie responsable de la gonorrhée [neisseria gonorrhoeae, ndlr] est particulièrement intelligente, explique le Dr Teodora Wi, médecin au département santé reproductive à l’OMS. À chaque fois que nous utilisons une nouvelle classe d’antibiotiques pour traiter l’infection, la bactérie évolue pour y résister ».



Plus inquiétant, les experts ont noté l’apparition d’une résistance aux médicaments de dernier recours, les céphalosporines à spectre large, selon des données collectées entre 2009 et 2014.



Traitement et prévention



A l’heure actuelle, il n’existe ni test rapide pour diagnostiquer la gonorrhée ni système permettant de savoir quels antibiotiques seront efficaces. Du coup, les médecins traitent ces infections à l’aveugle. Résultat : des traitements parfois inadaptés qui favorisent l’émergence de souches résistantes.



Aujourd’hui, trois médicaments sont en cours d’essai clinique. « À plus long terme, il nous faudra un vaccin pour prévenir la gonorrhée », juge le Dr Marc Sprenger, directeur du département résistance aux antimicrobiens de l’OMS.

La gonorrhée est une IST commune transmise lors de relations sexuelles non protégées. Le meilleur moyen de s’en protéger reste donc l’usage correct et régulier du préservatif – sauf relation monogame avec un(e) partenaire non infecté(e). Même chose pour le sexe oral. Dans tous les cas, pour les personnes actives sexuellement et/ou à risque, il convient de passer régulièrement des tests de dépistage des IST/MST (un chaque année).