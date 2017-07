La fréquence à laquelle il faut vraiment changer ses draps

Rien de tel que de se coucher dans des draps fraichement lavés ! Et pourtant changer ses draps, taies d'oreiller et housses de couette s'avère être une véritable corvée. Une fois toute les deux semaines, une fois par mois voire pire... nombreux sont ceux qui remettent à plus tard cette tâche ménagère.



Et pourtant ! Une interview de Philip Tierno, microbiologiste et chercheur à l'université de News York (Etats-Unis) explique que c'est toutes les semaines qu'il faudrait changer ses draps dans lesquels, selon lui, nous passerions plus d'un tiers de notre vie.



Matière fécale, acariens et pollen retrouvés dans les draps



Une déclaration en réaction aux résultats de son étude relayée par le site IFL science ! ayant montré, après analyse sur plusieurs draps de volontaires pendant 20 ans que plus de 16 variétés et microbes peuvent se cacher dans le linge de lit. Parmis ses échantillons de la matière fécale d'animaux, de la terre, de l'huile, du pollen et des acariens ont été principalement détectés. "Avec un tel niveau de bactéries, même si vous n'avez pas un terrain allergique pour vous développez une réaction", ajoute Philip tierno. Parmi les échantillons analyséCe n'est pas parce qu'on ne la voit pas que la saleté n'est pas là !